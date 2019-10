Oscar Wao salta del papel a las tablas

Repertorio Español estrena la adaptación de la novela de Junot Díaz, ‘La breve y maravillosa vida de Oscar Wao’, bajo la dirección de Marco Antonio Rodríguez

Oscar de León, mejor conocido como Oscar Wao, el personaje que le granjeó al autor Junot Díaz un premio Pulitzer en 2008, está listo para realizar un gran salto. El gordito solitario sin suerte en el amor que anhela convertirse en el J.R.R. Tolkien dominicano, abandonará las páginas de la novela que lo alberga para renacer ahora sobre un escenario.

El dramaturgo, actor y director Marco Antonio Rodríguez tiene a su cargo la tarea de mostrar en escena las alegrías y desventuras de Oscar Wao, a quien Junot Díaz dio a conocer a través de su obra ‘La maravillosa vida breve de Óscar Wao’, en una producción que lleva el mismo título del libro y que se estrenará en Repertorio Español el próximo martes 15.

El dominicano Rodríguez, quien incluye entre sus trabajos ‘La luz de un cigarrillo’ y ‘Barceló con hielo’, habla de los retos que implicó enfrentarse a la novela de Díaz y comparte su principal objetivo durante todo el proceso creativo que agotó para este montaje.

“La parte difícil fue proyectar mi propia visión de una obra tan relevante y apreciada en el campo de la literatura como esta. Se trata de una obra fantástica que me cautivó tan pronto la leí. Mi ambición desde el principio de este proyecto es lograr una pieza que no solo sea atractiva para los fanáticos de este libro, sino también para gente que no ha leído la obra”, comenta.

El dramaturgo no abunda sobre los cambios específicos que ha experimentado la historia de Díaz en el trayecto al escenario, pero sí adelanta que ha hecho énfasis en la amistad entre Oscar y el personaje de ‘Junior’.

“Hay varios cambios, esta es una adaptación libre que guarda el espíritu de la novela y que espero que el público disfrute de principio a fin”, agrega el libretista que como actor ha participado en series de televisión como ‘Prison Break’, ‘Person Of Interest’ y ‘The Good Guys’.

Rodríguez, quien el año pasado estrenó su adaptación de ‘En el nombre de Salomé’, una novela de Julia Álvarez, adelanta que el reparto de la pieza está integrado por un equipo de experimentados actores que ha logrado meterse en la piel de los personajes de la novela con gran naturalidad.

“Me siento afortunado de contar con un equipo como el que verán en escena, algo que también facilitó en gran medida mi labor”, dijo.

Componen el elenco: Edgar Sebastián Martínez, como ‘Oscar Wao’, Altagracia ‘ANOVA’ Nova, en el rol de ‘Lola’, Mario Peguero, será ‘Junior’. También estará Maite Bonilla, a quien verán como ‘Dulce’ y Arisleyda Lombert, como La Inca”, comenta el director sobre el reparto que se completa con las actuaciones de Belange Rodríguez, como Jenni / Ybón Pimentel, y Alfonso Rey encarnando a Dionisio/ Capitán.

Al hablar de Junot Díaz y de su parecer sobre el montaje, Rodríguez detalla que ha estado en contacto con el autor de ‘Así es como la pierdes’ y ‘Islandborn’ y que con frecuencia intercambian impresiones en cuanto a la adaptación.

“Junot (Díaz) ha confiado en mí, en mi criterio y eso me llena de mucha satisfacción. Hemos tenido una comunicación abierta y marcada por el respeto. Siempre visualicé la historia de Oscar Wao en teatro y se lo propuse hace varios años, pero por múltiples razones el proyecto se postergó. Estoy sumamente feliz de estar tan cerca del día del estreno y de que sea en una institución de la magnitud y el prestigio de Repertorio Español”, concluye.

En detalle

Qué: Adaptación de ‘La breve y maravillosa vida de Oscar Wao’

Cuándo: martes 15 de octubre a las 7 p.m.

Dónde: Repertorio Español, ubicado en el 138 Este de la calle 27, Manhattan.

Información y entradas: http://www.repertorio.nyc