Lila Downs y Dayanara Torres, entras las mujeres homenajeadas en Latin Grammy

View this post on Instagram

La Academia Latina de la Grabación® anuncia las homenajeadas para el reconocimiento Leading Ladies of Entertainment 2019 (link en bio) #LatinGRAMMY The Latin Recording Academy® announces its 2019 class of Leading Ladies of Entertainment (link in bio) A Academia Latina da Gravação™ anuncia as homenageadas com o reconhecimento Leading Ladies of Entertainment 2019 (link na bio)