Foto revela relación entre Trump y socio de Giuliani arrestado por financiación ilegal a republicanos

Una foto publicada en Facebook en 2014 muestra la relación que desde entonces tenía el presidente Donald Trump y un socio de Rudy Giuliani arrestado por supuestamente financiar ilegalmente campañas de políticos republicanos.

La foto, según Politico, muestra al actual mandatario estadounidense parado junto a Lev Parnas, uno de los dos empresarios cercanos a Giuliani que están acusados por financiar de manera irregular a congresistas y otros políticos estadounidenses durante las elecciones de 2018.

La cuenta de Shawn Jarosovich subió la imagen el 8 de marzo y el 2 de abril de 2014. En la segunda ocasión, Jaros a quienes salían en ella (Trump y Parnas) como “los grandes cuates”. Según el medio citado arriba, se desconocen las razones del encuentro entre los dos hombres.

NEW: We’ve obtained access to scores of banking records on Lev Parnas & Igor Fruman, the two men working with Giuliani to dig up dirt on Biden.

The records reveal more than $200K in spending across the globe as the backchannel campaign was gaining steam.https://t.co/iekgnGDwfi

— Emma Loop (@LoopEmma) October 9, 2019