Como si necesitara: ‘Canelo’ Álvarez aseguró que aceptaría una pelea de UFC… ¿por dinero?

Luego de firmar el contrato más lucrativo en la historia del deporte, el mexicano quiere más bussines

El ‘Canelo’ es un deportista de elite, tanto en competencia como en sus cuentas bancarias. Recordar que Álvarez firmó el año pasado el contrato más jugoso para un deportista en la historia, al llegar a un acuerdo con la plataforma DAZN que transmitirá en streaming sus peleas; el contrato es por 365 millones de dólares…

Pero al parecer el ‘Canelo’ quiere seguir engrosando sus arcas pues en una entrevista dijo que sí estaría dispuesto a subirse al polígono de UFC no como un reto deportivo sino como… un negocio

¡Canelo no se cierra a tener una pelea con algún personaje de la UFC!😱 Aunque para él no representa un reto, si no un negocio… ¡ojo a sus declaraciones!👇#CaneloEnversus pic.twitter.com/71w1wt6BMO — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 15, 2019

“Claro que vi esa pelea (Conor McGregor vs Floyd Mayweather). No representa ningún reto, ningún riesgo. Son estilos muy diferentes, las formas de pelear. Es como si peleas con un peleador callejero, a lo mejor sabe boxear un poco, pero no es lo mismo que estar contra un profesional” declaró en la entrevista el necesitado ‘Canelo’ que ahora, quiere pelear por dinero.