Elton John decepcionado con la música del Rey León

Sir Elton John fue recientemente entrevistado para la revista GQ, una charla en la que se sinceró respecto al soundtrack de la nueva versión de El Rey León, todo un clásico de Disney para cuya versión original, el inglés tuvo oportunidad de trabajar.

El legendario músico señaló que aquél soundrtrack, que pudo realizar con la compañía de Alan Menken y el letrista Tim Rice, quedaron grabados inmediatamente en el público hasta nuestros días, contrario a lo que sucedió con la nueva versión, la cual ha sido inmediatamente borrada de los charts.

La decepción de Elton John va mucho más allá de solamente lo musical, pues también dijo haberse sentido triste por el trato que recibió, al haber sido completamente relegado del proyecto.

“Ojalá me hubieran invitado a la fiesta, pero la visión creativa de la película y su música era diferente esta vez y no me recibieron ni me trataron con el mismo nivel de respeto. Eso me pone muy triste. Estoy tan feliz de que el espíritu siga vivo con el musical del Rey León”.