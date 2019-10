Llega la quinta edición del Festival de Cine Ecuatoriano en Nueva York

El EFFNY 2019 celebra el floreciente cine del país ecuatoriano

Este sábado 19 se inicia la quinta edición del Festival de Cine Ecuatoriano en Nueva York (EFFNY) que, según se describe en su página web, nació como espacio común e incluyente para dar a conocer historias ecuatorianas y hablar sobre el país.

En esta nueva edición, bajo la codirección de Christian Ponce y Nandar Godoy, se presentarán varios filmes cortos, documentales y largometrajes como la película “La Mala Noche”, en dos lugares: Syndicated Bar Theater Kitchen en Brooklyn y el Queens Museum.

“En momentos en los que parece no hay espacio para nosotros los inmigrantes, cuando parecemos tan sólo interesados en la pantallas individuales que llevamos frente a nosotros todo el tiempo, nos alegra poder juntar gente y compartir una película ecuatoriana juntos”, dijo Ponce en un comunicado.

El Festival abrirá con “Hasta el fin del Delfín”, el más reciente documental del veterano cineasta ecuatoriano Fernando Mieles, donde da una mirada en profundidad a la vida de Delfín Quishpe, famoso por el video de su canción “Las Torres Gemelas”, que se volviera viral en Youtube hace muchos años, y que causara polémica por utilizar imágenes reales de los ataques terroristas del 11 de septiembre.

El documental explora la historia de este humilde artista y la lógica en la que se dio este trabajo.

Al programa también se suma el filme del cineasta indígena Joshi Espinosa, “Huahua”, una hermosa y entretenida meditación sobre identidad, migración y crianza; el documental “Estación Polar”, sobre la legendaria banda de rock ecuatoriano Mamá Vudú, realizado por David Holguín Wagner.

Para cerrar con broche de oro, “La Mala Noche” ganadora del Festival de Cine Latino de Nueva York y ópera prima de la joven cineasta ecuatoriana Gabriela Calvache. La película es la historia de Dana, una valiente y hermosa mujer enredada en la dura vida de la prostitución y la trata de personas.

El jurado del festival estará conformado por la actriz ecuatoriana Ana Urbach, el comunicador social y actor de origen canadiense Noel Dinneen, co presentador del show radial Get Rich Quick with Josh & Noel en Radio Free Brooklyn y el catedrático Jerry Carlson, director del Programa de Estudios Cinematográficos en el Departamento de Media & Artes Comunicacionales del City College of New York, CUNY.

La entrada es gratuita, pero se debe reservar ya que el espacio es limitado en www.effny.org. Más información en facebook.com/EcuadorianFilmFest

El programa se realizará de esta manera:

Sábado, 19 de octubre, 12 p.m.

“Hasta el fin del Delfín”, junto al filme corto “Deathless Dream”, en el Queens Museum, Corona Park.

Domingo, 20 de octubre, 1 p.m.

“Huahua” y el filme corto “1 hora, 1 año, 1 deseo“), en el Queens Museum, Corona Park.

Domingo, 20 de octubre, 3 p.m.

“Estación Polar” y el corto “Un edén para Lady Helena”, en el Queens Museum, Corona Park.

Domingo, 20 de octubre, 8 p.m.

“La Mala Noche”, el corto “Huaca” y la entrega de premios, en el Syndicated Bar Theater Kitchen, 40 Bogart Street, Brooklyn. Costo: $15.