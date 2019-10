Yuliett Torres manda contundente mensaje a las mujeres

La modelo acaba de lanzar su página de internet en donde posteará sus rutinas para tener un cuerpazo

Yuliett Torres quiere crear conciencia y solidaridad entre sus seguidoras, pues está cansada del odio que hay en redes.

La modelo fitness acaba de lanzar su página de internet en donde posteará sus rutinas para tener un cuerpazo y aunque la siguen más caballeros, ahora desea hacerles llegar un mensaje a las mujeres que se la pasan criticando.

“Yo no siento envidia por alguien, no me siento la más bella del mundo, pero me quiero a mí misma, quiero decirles a todas esas chicas que critican a las demás o que siempre te buscan algo malo, mujeres: hay que querernos como somos, todas tenemos algo bonito y si no, tratar de buscar lo mejor de nosotras.

“Muchas chavas son muy codependientes o que si no tienen una relación se sienten incompletas, pero yo soy mamá soltera y tengo años soltera y me siento bien, me siento feliz y es dejarles ese mensaje a las mujeres y apoyarnos entre nosotras”, compartió.

Aunque en su cuenta de Instagram suele postear muchas fotos sensuales, quien ahora reside en Jalisco quiere darles tips para tener un trasero frondoso a todas sus seguidoras y ese tipo de rutinas las subirá a su nueva página, al igual que fotos y contenido exclusivo.

Sus videos están enfocados a todas aquellas personas que no tienen tiempo de ir al gimnasio, pero quieren estar en movimiento.

“Ahora estamos abriendo las secciones donde estoy posteando lo fitness, yo toda mi vida he entrenado, pero ahora me lo están pidiendo más las mujeres, que les dé tips”, finalizó.