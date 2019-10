Tony Succar celebra sus nominaciones al Grammy

El músico peruano se da a conocer con su disco ‘Más de mi’

Succar tiene mil y un motivos para celebrar. El artista, que obtuvo cuatro nominaciones al Grammy Latino en las categorías álbum del año, mejor álbum de salsa, productor del año y mejor canción tropical por su disco ‘Más de mi’, y acaba de tocar por primera vez en el Lehman Center for the Performing Arts, junto a un selecto grupo de estrellas de la salsa.

Succar, que nació en Lima, Perú, pero tan solo con dos años de edad emigró junto a su familia a los Estados Unidos. Al hablar de su propuesta y de lo que le ha permitido abrirse paso, el artista, quien desde temprana edad comenzó a tocar el cajón peruano y la batería, asegura que su clave al éxito se centra en una fusión de ritmos inspirados en la música que escuchaba desde su infancia.

“Mi mamá es cantante (Mimy Succar Tayrako Sacaguchi) y mi papá pianista (Antonio F. Succar), crecí escuchando salsa, la Fania All Stars, las canciones de Ray Barreto, de El Gran combo de Puerto Rico, Gilberto Santa Rosa, pero también escuchaba siempre hip hop, funk, jazz, pop. Esos ritmos marcaron mi vida e influyen en lo que hago. El resultado es una mezcla fresca, diferente, cargada de sonidos tropicales”, comenta.

Al hablar de los obstáculos que ha tenido que enfrentar a fin de dar a conocer su propuesta el artista, que en el 2010 presentó el disco ‘Unity: A Latin Tribute to Michael Jackson’, plantea que el hecho de ser artista independiente ha sido el mayor reto.

“El mayor desafío es generar fuerza interna continuamente a fin de seguir luchando, porque no hay una maquinaria detrás de mi impulsándome. Estas nominaciones al Grammy Latino son una recompensa a esa labor y crean una sensación muy interesante. Me confirman, además, que lo importante no es estar pegado o ser el más comercial, al final del día lo que prevalece es la excelencia, la calidad del trabajo que se realiza”, indica.

El tema ‘Me enamoro más de ti’, que forma parte del álbum ‘Más de mi’, obtuvo una nominación al Grammy Latino 2018 como mejor canción tropical del año. El instrumentista también dio a conocer recientemente ‘El tren del sabor’, una canción compuesta por él, junto a Jorge Luis Piloto y el artista Cimafunk con la colaboración de Marc Quiñones y la participación del trompetista Alexander Abreu.