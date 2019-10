¡Sigue ardido! 🔥 Jérémy Ménez declaró que Miguel Herrera “inventó cosas” para sacarlo de América

Pese a que ya tiene equipo en Francia, el ex azulcrema sigue dando ‚Äúpatadas de ahogado‚ÄĚ

El futbolista francés, Jérémy Ménez sigue dándole importancia a su disputa con Miguel Herrera, luego de que fuera dado de baja por América y tuviera que buscar cobijo en la Segunda División de su país.

En esta ocasi√≥n charl√≥ con Footmercato y se√Īal√≥ que su ex DT ‚Äúinvent√≥ cosas‚ÄĚ que a la postre causar√≠an su salida.

También dejó en claro que el parteaguas de su relación con el estratega fue en febrero, cuando discutió con él; después de eso ya nada fue igual.

“Empec√© bien cuando llegu√©. Me fui de vacaciones, despu√©s hicimos la pretemporada y fue cuando me lesion√© el cruzado. Regres√© en febrero y es cuando tuve una peque√Īa pelea con mi entrenador y luego me result√≥ imposible (retomar un rol principal)“, relat√≥.

J√©r√©my M√©nez acusa a Miguel Herrera de haber "inventado cosas" El exjugador del Am√©rica asegur√≥ que quien fuera su entrenador, lo hizo para defenderse. pic.twitter.com/gXZqAokNHI — TUDNRadio (@TudnRadio) October 18, 2019

Poco después, el entrenador declaró que Jérémy tenía problemas de actitud y de bajo rendimiento, y que prefería meter a un canterano en su lugar.

“Al final se defendi√≥ as√≠. Los seguidores quer√≠an verme jugar. Los jugadores del Am√©rica tambi√©n quer√≠an verme con ellos en el equipo. √Čl, para defenderse, invent√≥ cosas. Pero bueno, es as√≠, no lo culpo, no importa”, finaliz√≥.

Ménez terminó su relación laboral con América a finales de agosto, no muy contento y hoy juega para el París FC de la Ligue 2.

El París FC al inicio de temporada: 9 partidos sin ganar (7 derrotas) El París FC tras llegada de Jérémy Ménez: 2 victorias consecutivas.

Hoy colabor√≥ con la asistencia del gol ganador. pic.twitter.com/pfJRVrj6g8 — ūü¶Ö ūĚźą√ĎūĚźÄūĚźäūĚźą (@InakiAmerica) October 18, 2019