Ya se había tardado: Maradona se solidariza con su ex equipo, los Dorados de Sinaloa y pide perdón en nombre de Gaspar Servio

El 'pelusa' asegura que se encuentra preocupado por el pueblo sinaloense

Diego Maradona, ex director técnico de Dorados de Sinaloa, lamentó con la afición del ‘Gran Pez’ la violencia en la ciudad de Culiacán, además de disculparse en nombre del arquero Gaspar Servio por sus desafortunadas publicaciones durante la ola de violencia que se vivió en México el jueves.

“Nunca nos vamos a olvidar de Dorados y Culiacán me hizo sentir como en mi casa. Ayer Maxi (asistente) me mostró lo videos, me puse muy triste por la violencia que estaba pasando el pueblo, por eso pedí que me averiguaran cómo estaba todo y aquí te estoy molestando”,

A través de redes sociales circula un mensaje en el que ‘El Pelusa’ pidió perdón por la acción que cometió su ex pupilo.

“Leí lo de Gaspar que fue desafortunado, salió en los medios de acá (Argentina), es una locura, les pedimos disculpas nosotros como argentinos, hay que respetar al pueblo y más a lo culichis que son gente maravillosa”.

