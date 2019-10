Myrka Dellanos ignora descaradamente a su hija Alexa Dellanos y esta la expone en Instagram

La madre e hija llevan una relación muy peculiar

Alexa Dellanos ama mantenerse cerca de sus seguidores en Instagram. La influencer tiene más de 1 millón de seguidores en la red social que tiene cautivo a todo un público.

En una de sus publicaciones de Instagram Stories compartió un momento intimo con su famosa madre, Myrka Dellanos. La captura de pantalla era una conversación de texto en donde Alexa le cuestiona porque está despierta tan tarde.

“Estoy con amigos”, respondió la quien fuera presentadora de Univision.

Pero cuando Alexa le pregunta quienes eran los amigos, Myrka le dejó de responder. En la captura se ve que al siguiente día Alexa cuestiona porque no le respondió.

“¿Aló? Nunca me respondiste con quien estabas”, puso Alexa. “Ahora estás publicando en Instagram y no me has respondido”.

Myrka quedó expuesta ante todos los seguidores de Alexa.

Sin duda, madre e hija llevan una relación muy entrañable.