Atlanta, Toronto, Seattle y Real Salt Lake ya están en semifinales de la MLS

Mañana se definirán a los otros dos invitados

Comenzaron los playoffs de la MLS y ya hay cuatro invitados más a las semifinales del torneo.

Los actuales campeones, Atlanta United continuarán en la lucha por defender su título luego de que vencieron 1-0 al New England Revolution con gol de Franco Escobar.

Por otro lado, Toronto FC se clasificó gracias a una abultada victoria de 5-1 sobre DC United en un juego que se fue hasta los tiempos extras. En el tiempo regular empataron 1-1 pero después los canadienses no tuvieron piedad para obtener su pase a la siguiente ronda. Este encuentro marcó la despedida de Wayne Rooney de la MLS ya que volverá al futbol inglés con el Derby County.

En otro encuentro que se fue a tiempos extras, Seattle Sounders avanzó al derrotar a FC Dallas por 4-3. En los 90 minutos hubo feria de goles y quedó en un empate 3-3. Jordan Morris se convirtió en el héroe de la noche al anotar el gol con el que Seattle se clasificó a semifinales.

Por último, Real Salt Lake avanzó luego de ganar 2-1 a Portland Timbers con gol en los últimos minutos de Jefferson Savarino.

Hasta el momento, las combinaciones en semifinales se encuentran de esta manera: Seattle vs Salt Lake, New York City FC vs Toronto. Por su parte, Los Angeles FC espera rival que saldrá del Minnesota vs LA Galaxy, mientras que Atlanta espera al ganador de Philadelphia vs NY Red Bulls.