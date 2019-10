Aunque pidas la ciudadanía ahora, es muy probable que no puedas votar en elecciones 2020

Trump se presentará a su reelección el 3 de noviembre de 2020

Una herramienta web de la oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) revela que, debido a la tardanza de los procesos migratorios, quienes comiencen ahora su proceso de naturalización lo más probable es que no puedan votar en las próximas elecciones 2020.

En la mayor parte de oficinas USCIS del país, el procesamiento de las solicitudes de naturalización (Formulario N-400) puede tardar hasta 25.5 meses (en el caso de una de las sedes de la agencia en Nueva York). Y la elección tendrá lugar el 3 de noviembre de 2020, dentro de poco más de un año.

En el lado opuesto de la balanza está la oficina de Cleveland (Ohio), que tarda entre 4 y 7 meses en procesar la solicitud de ciudadanía, y la de Buffalo (Nueva York), que se demora de 5 a 12 meses. Según Univision, otros de los lugares en los que menos se tarda son Kansas City (Missouri) o Charleston (Carolina del Sur).

“En el último año de (Barack) Obama (2016), USCIS había rebajado el tiempo de procesamiento a seis meses”, dijo Ben Monterroso, de la organización Poder Latinex. “Estas demoras ponen en evidencia el otro muro que está levantando el presidente (Donald) Trump para que nuestra comunidad no participe, no vote y no elija”, añadió.

Monterroso también afirmó, de acuerdo a Univision, que en 2020 “habrá 32 millones de votantes de origen latino registrados” y “unos 31 millones de votantes afroamericanos. Juntos seremos el voto de la mayoría”. Su asociación estima que entre 7 y 8 millones de residentes permanentes reúnen los requisitos para convertirse en ciudadanos. De ellos, alrededor de 5 millones son latinos.

