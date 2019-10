Comparan a Angélica Vale con Fiona, de la película “Shrek”

View this post on Instagram

#Repost @raulolivo with @get_repost ・・・ “Hay veces que he puesto sólo $20 de gasolina en mi tanque, mientras que otras veces $100. He tenido sólo $10 para alimentarme y también he tenido $200 para salir a comer. He tenido una casa llena de comida y también la he tenido vacía. He estado en las tiendas pagando sin preocupaciones y también he tenido que poner las cosas de nuevo en el estante. He pagado mis cuentas en su totalidad y he tenido que pagarlas tarde, también. He dado dinero y también he tenido que pedirlo. Todos tenemos altas y bajas en la vida, algunos sin duda más que otros, pero todos estamos tratando de hacerlo. Nadie es mejor que nadie, y yo compadezco a los que piensan que lo son. No importa lo grande que sea tu casa, lo nuevo que es tu coche, o cuánto dinero tengas en tu cuenta bancaria – todos sangramos rojo y todos morimos algún día. La muerte no tiene discriminación, tampoco debe tenerla tu vida. Las personas que fingen que te quieren tanto te van a dejar de pie en todas las tormentas y los que no, estarán contigo siempre…. Sé amable con los demás Todos estamos aquí para servir. Tu ego aumentado no te lleva a ninguna parte. Y sabe que no todo el mundo tiene el mismo corazón que tú… Te reto a copiar y pegar esto. La mayoría de la gente no lo hará porque son como la persona de la que estoy hablando. Pero si eres genuino, publica una foto de ti mismo. Apuesto que muy pocos realmente leen hasta el final. ÁMATE Recuerda que nadie puede dañarte, lo hará si tú lo permites. Siempre muestra tu mejor cara , aunque tu alma quiera decir lo contrario…….nos vemos adelante!” Copiado de mi amigo @raulolivo ¡Me encantó! Siempre podemos ser mejores con nosotros y los demás. ❤️