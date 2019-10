La extraña forma en que Chiquis Rivera escucha la voz de su madre

En un oso de peluche está el registro de "La Diva de la Banda"

Chiquis Rivera acostumbra expresar casi todos los días lo mucho que extraña a su madre, Jenni Rivera, a casi siete años de su fallecimiento y aunque tiene al alcance varios artículos con su fotografía para poder recordarla, ahora también puede oír su voz gracias a un regalo muy especial que le hicieron.

A través de Instagram Stories, la cantante compartió una serie de videos en los que se le ve con un osito de peluche, el cual fue obsequiado por una fanática, y al apretarle la mano se puede escuchar una frase en la que la desaparecida “Diva de la Banda” le dice a su hija que está muy agradecida con ella por todo lo que vivieron.

“Te quiero, te amo y le doy gracias a Dios que tú eres mi hija y que me permita ser tu madre. Y que has sido mi mano derecha todos estos años, como madre soltera has sido mi mano derecha”, dice el juguete con la voz de Jenni. Asimismo, la cantante dijo que el escuchar de nuevo la voz de su mamá reconfortó su corazón.

En el aspecto profesional, Chiquis promociona su tema “No Regresarás”, continúa con las grabaciones de la serie “The Riveras” y se desempeña como juez en el programa de concursos “Tengo Talento Mucho Talento”, el cual se transmite en Estrella TV y en donde comparte puesto con Don Cheto, Ana Bárbara y Luis Coronel.

Fiera Lasa/Mezcalent.com