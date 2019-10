La herencia de José José: No hay nada

Entra y entérate de toda la verdad

Luego del escándalo alrededor de la muerte de José José, en especial entre sus tres hijos, José Joel, Marysol y Sarita Sosa, y todos los que se metieron entre ellos, llega una segunda parte: la herencia… Muchos quieren saber ¿de cuánto será y a quién se la dejó? Sin embargo, la pregunta debería ser, ¿hay?

La respuesta sería un casi rotundo: “NO”… José José habría fallecido sin haber dejado un solo centavo, mucho menos bienes o propiedades los que ya él mismo explicó que perdió luego de la enfermedad de su esposa Sara.

¿Murió entonces en la miseria?… La respuesta también es “NO”, porque a lo largo de su carrera, José José logró cosechar grandes buenos amigos que han estado para él y quienes lo cuidaban, en este caso Sarita hija, de manera incondicional, incluso después de su muerte.

Sí, ni el ataúd de oro, ni el velorio, ni la ceremonia de despedida fue pagado con la supuesta fortuna de José José o su hija menor, ni mucho menos su hijos mayores, José Joel y Marysol Sosa. Pocos saben que para solventar esos gastos, que superaron los 100 mil dólares, se juntaron entre los ex empleados de la ya desaparecida disquera BMG y la actual Sony que grabó sus últimos trabajos.

De manera espontánea, todos se habrían comunicado, armaron un chat de Whatsapp, y se pusieron a disposición para solventar los gastos, armar la logística y darle la mejor despedida a aquel artista con el que trabajaron y los llenó de amor en su momento. Ya luego, se hizo cargo el gobierno de México, quien tuvo el resto de los gastos.

¿Hay dinero? No, si bien es cierto que a José José le corresponderían ciertas regalías como intérprete, al no ser cantautor, estas son muy pocas y no es algo que se cobre de manera constante, por lo que ni Sarita hija, ni Sara madre estarían o habrían estado viviendo de ellas este tiempo.

José José vivió los dos últimos años en la casa de su hija Sarita, una propiedad humilde. Mientras que su esposa, Sara, vivía con su mamá… ¿por qué? ¿estaban separados? No, según pudimos saber, ambos vivían en propiedades diferentes, porque los dos necesitaban cuidados médicos.

Por lo que de Sara se encargaba su madre, y de José José Sarita, quien además tiene una hija pequeña a su cuidado.

De todos modos, aunque aparentemente no haya nada para repartir, sí la supuesta herencia abriría una grita más en la mala relación de José Joel y Marysol

Mientras tanto, tal como lo dijo en sus primeras entrevistas, Sarita quiere lanzar su carrera de cantante como aseguró que se lo pidió su papá en su lecho de muerte. Aunque le estarían aconsejando que este no es el momento, debido a la gran repercusión negativa que habría tenido el manejo de la despedida de su padre, en especial en México. La joven estaría desesperada por hacer su carrera, no tanto por pasión, sino porque estaría buscando una manera de poder mantener a los suyos.

¿Qué pasará? ¿el público la aceptará? ¿sus hermanos la apoyarán o le harán la guerra? Todo eso lo sabremos con el tiempo.