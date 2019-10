Los casos de Infecciones de Transmisión Sexual alcanzan máximos históricos y Planned Parenthood está aquí para ayudar

La atención a la salud sexual y reproductiva es vital para vivir una vida feliz y normal.

Recientemente el Centro de Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) informó que las tasas de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)–en particular tres–, alcanzaron un máximo histórico. Aunque los anuncios de esta naturaleza a menudo pueden incitar al miedo, deberían ser un recordatorio de la importancia sobre prácticas sexuales más seguras.

El sexo puede ser un acto placentero generalmente impulsado por atracción y emoción, pero es crucial que la salud sexual sea un componente prioritario de su salud integral, ya que las ITS absolutamente afectan su bienestar en general. La educación sexual mal informada y los estigmas morales son barreras comunes que impiden comportamientos sexualmente saludables.

La educación sexual basada en la abstinencia dice que la única forma de prevenir las ITS es evitar tener relaciones sexuales. Esta es una expectativa poco realista. Las prácticas sexuales más seguras, como el uso de condones y otros métodos de barrera, reducen en gran medida la transmisión de las ITS. También es importante hablar abierta y honestamente con su pareja sobre las ITS y mantenerse actualizada sobre su estado de salud sexual haciéndose pruebas regularmente. Estas prácticas también pueden evitar la transmisión de infecciones de transmisión sexual de una persona a otra.

El Bronx, Brooklyn y Manhattan son de los condados con las tasas de ITS más altas del país. Las tres ITS más comunes son la gonorrea, la clamidia y la sífilis. Estas tres ITS tienen dos cosas en común: todas son curables y rara vez presentan síntomas. Cuando se trata de su salud sexual, es mejor errar por precaución y ser proactiva, no reactiva. La mayoría de las personas solo van al médico cuando tienen síntomas, pero al hacerse un chequeo regularmente, puede encontrar las ITS en las primeras etapas para no transmitirlas a sus parejas. Aunque la gonorrea y la sífilis a menudo no muestran síntomas tempranos, ambas pueden tener implicaciones negativas para la salud a largo plazo. Es por eso que el hacerse las pruebas con frecuencia es crucial porque esas consecuencias a largo plazo pueden prevenirse fácilmente cuando las ITS se curan en sus primeras etapas.

Así cómo es importante estar al tanto del estatus de su salud sexual, es imprescindible comunicarse con sus parejas sobre su estatus de salud. Cuando uno está excitado, pueda sentir que una discusión sobre el sexo seguro puede “arruinar el momento”. Una parte importante de una vida sexual saludable es la comunicación abierta con su pareja sexual. Ya sea que se trate de una pareja casual o una pareja a largo plazo, si la persona con la que está teniendo relaciones sexuales no está dispuesta a practicar relaciones sexuales más seguras, entonces no le respetan como persona. De la misma manera, no está haciendo lo correcto en cuantos a sus parejas sexuales si no conoce su propio estatus de salud sexual.

Aquellas personas en relaciones monógamas tienen menos probabilidades de contraer las ITS que aquellos que participan en prácticas sexuales casuales. Aun así, aquellas en relaciones monógamas todavía deben hacerse las pruebas, ya que pueden haber contraído una ITS de una pareja anterior que no mostró síntomas. Si no se hacen la prueba, corren el riesgo de pasársela a su pareja.

El objetivo de todo esto no es asustar al público para que no tengan relaciones sexuales, ni avergonzar a las personas que tienen relaciones sexuales casuales, es simplemente educar al público y asegurar que se priorice la salud sexual como un componente del bienestar general. Así como (idealmente) usaría un casco para conducir una motocicleta, debe usar protección cuando tenga relaciones sexuales. Si tiene relaciones sexuales casuales con múltiples parejas, se recomienda hacerse la prueba cada tres o seis meses.

Según los CDC, las personas entre las edades de 15 y 24 años representan la mitad de todas las nuevas infecciones de transmisión sexual. Es probable que esto sea por información errónea y la falta de educación sexual integral. Los jóvenes tienen menos probabilidad de hacer preguntas y hablar abiertamente sobre sus comportamientos sexuales. Es más importante que reduzcamos este estigma entre los jóvenes para que se les brinde la información necesaria para tomar decisiones informadas que afecten su salud. Si se sienten avergonzados, es menos probable que soliciten una prueba y por lo tanto los síntomas de la enfermedad pueden empeorar y propagarse más libremente.

Planned Parenthood of New York City ofrece una amplia gama de servicios de atención médica a bajo costo y también contamos con personal clínico y proveedores de atención médica que fomentan un ambiente de comprensión cultural y atención sin prejuicios. Donde sea que se encuentre el paciente en cuanto a sus comportamientos, le brindamos un entorno para hacer sus preguntas más urgentes y obtener respuestas informadas. En el estado de Nueva York, Planned Parenthood no requiere el consentimiento de los padres para proporcionar pruebas de ITS a menores de 18 años, ni importa su estatus migratorio.

Cuidar de si mismo significa cuidar de su ser completo y la salud sexual es un componente de eso. Mantenerse al tanto del estatus de su salud sexual es una parte importante de llevar una vida saludable y una parte esencial de ser una buena pareja sexual. Dé el primer paso al hacerse la prueba y comprométase a su salud.

-Ila Dayananda es la directora médica de Planned Parenthood of New York City