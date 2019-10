“Yo a esa familia no la quiero”: Manuel José rechaza a familia de José José

El supuesto hijo no reconocido de “El Príncipe de la canción” asegura que no tiene necesidad de pertenecer a la familia Sosa

Manuel José no quiere formar parte de la familia Sosa ni de la familia Salazar.

Así lo aseguró el intérprete luego de ser cuestionado sobre si estaría dispuesto a someterse a una segunda prueba de compatibilidad con los descendientes de José José, con el fin de ser considerado legalmente hijo de “El Príncipe de la Canción”.

“En este momento considero que no hay necesidad porque yo tengo una maravillosa oportunidad, que muy pocas personas han tenido en el mundo, y es escoger a su familia, y yo a esa familia no la quiero. Yo pretendo que mi carrera empiece a volar muy por encima de esas circunstancias, que no me tienen por qué afectar“, afirmó Manuel José, en entrevista.

Hace unos años, el cantante colombiano dijo ser hijo de José José, pero un estudio de ADN demostró lo contrario.

Pese a esto, las habilidades vocales y el gran parecido con el ídolo le han abierto las puertas para mantener el legado del cantante.

El artista aseguró que en ningún momento se ha querido colgar de la fama del intérprete de “El Triste”.

“Yo lo único que estoy haciendo es trabajar, yo no me presento como el hijo de José José porque lo he dicho en muchas ocasiones, nunca he pretendido que mi carrera profesional esté ligada a mi vínculo personal con José José.” Expresó.

Dijo que el cantante le hizo una encomienda muy especial, y siempre confió en su carrera y talento: “Yo lo único que he destacado es cuando viajó José José a Colombia, al programa del reality donde yo participaba, me dijo que yo tenía un don muy especial en mi garganta para que le siguiera cantando al amor, que por favor no lo olvidara nunca.”

Desde entonces, dijo, nada lo ha distraído de esa misión.

Respecto a la demanda que supuestamente emprendió José Joel, primogénito de José José, en contra de Brayan Álvarez (nombre real de Manuel José) por presentarse como hijo no reconocido, dijo no saber nada.

“Yo no me he ganado nada gratis, a mí nadie me ha regalado nada. Todo ha sido producto del trabajo, y en este momento desconozco cuál es el propósito de la demanda y de los ataques hacia mi persona o a mi carrera, no lo sé, porque no hay una razón de fondo para que le dé sustento a una demanda“, manifestó.

En cuanto al tema de que Sergio Mayer y Monique, media hermana de Sara Sosa, cobraron por las regalías digitales de José José, Manuel José opinó:

“De eso no tuve conocimiento nunca, pero ahorita me ha llegado una información de muy buena fuente, donde aún estoy en espera de confirmación, pero, hasta donde me dijeron a mí, José Joel está asociado con el señor Sergio Mayer para el homenaje del viernes. Entonces se me hace muy raro que por un lado está este pleito del cobro de regalías digitales, unas fricciones y ataques entre ellos, pero por otro lado, en privado, están haciendo una asociación para el concierto de este tamaño. Es algo inquietante“, aseguró.

Manuel José continuará con varias presentaciones donde ofrece temas de José José y propios.

Y aunque hubiera sido invitado al homenaje que se le va a realizar al artista en el Zócalo este viernes, Manuel José compartió que, por motivos laborales, no hubiera podido asistir.

El 13 de diciembre pisará tierras mexicanas para presentar su espectáculo.