Anuncian plan para contrarrestar violencia con armas de fuego en Queens

Ante el incremento del 8.6% en los tiroteos generales en el condado, la presidenta Melinda Katz reveló iniciativas que buscan mejorar la seguridad y prevenir muertes

Más de 104 tiroteos que se han registrado a lo largo del año en el condado de Queens, comparado con el 2018, cuando hubo 95, y 126 víctimas, tienen alarmados a neoyorquinos como Rafael Inga, quien trabaja en la calle 61, a media cuadra de la Avenida Roosevelt, y quien asegura tener la percepción de que la violencia con armas de fuego, al menos en su vecindario, está desatada.

Las impresiones del ecuatoriano coinciden con informes de la Policía, que señalan que el condado de mayor diversidad de la ciudad ha registrado un incremento del 8.6% en los tiroteos, en comparación con el año pasado, dejando además un 6% más de víctimas, en hechos ocurridos principalmente en el norte y el sureste de Queens.

“Esto por aquí está feo. Antes era muy tranquilo y ahora hay muchas cosas pasando con armas. A dos ‘deliveries’ los atacaron en la calle 65 con Avenida 50 la semana pasada y les robaron todo, y aquí nomás, en frente, hirieron a un señor”, comenta el trabajador de la pizzería Gino’s de Woodside, quien hizo un llamado a la policía para que haga presencia en el área, donde el 17 de septiembre también hubo un tiroteo frente a un bar en la calle 59. “El problema es que ellos se la pasan más allá, por Corona y esos lados, pero no deberían descuidar lo que está pasando por acá”.

Y declarándose preocupada por la oleada de violencia, que cada semana incluye reportes de hechos ocurridos en vecindarios como Corona, Far Rockaway, Jamaica y otros sectores del condado, la presidenta de Queens, Melinda Katz, anunció este martes un plan para contrarrestar los tiroteos. La líder política destacó que resulta inquietante que mientras el aumento de hechos con armas de fuego en la Gran Manzana fue del 5.9%, en su condado la cifra supera el 50% de la media municipal.

“La violencia armada en Queens ha acabado con demasiadas vidas de jóvenes prometedores y necesitamos unirnos a nuestras comunidades para intervenir antes de que estalle la violencia”, aseguró Katz, tras mencionar que su plan para frenar la violencia incluye la necesidad de abordar los tiroteos como “una crisis de salud pública” y promover un trabajo intenso con organizaciones comunitarias para intervenir de manera rápida antes de que ocurran hechos que lamentar y denunciar la violencia.

Katz agregó que su iniciativa busca trabajar con los llamados grupos para curar la violencia, al tiempo que buscará implementar capacitaciones laborales, programas de tutoría, programas de tratamiento de drogas, servicios de salud mental, programas de reinserción a la sociedad y programas extracurriculares entre los jóvenes.

El plan anunciado también incluirá enjuiciamientos más severos a traficantes de armas, la promoción del programa de recompra de armas las 24 horas del día, los 7 días de la semana y el despojo de armas a personas consideradas una amenaza para sí mismos y para otros.

“Salvaguardar a nuestros residentes con un programa sólido de sentido común y las iniciativas comunitarias para detener el crimen antes de que ocurra estarán entre mis principales prioridades como fiscal de distrito“, agregó la funcionaria, destacando la importancia que jugarán agentes religiosos.

El Reverendo Phil Craig, pastor de la Iglesia Comunitaria Greater Springfield de Jamaica, manifestó que urge que se trabaje en acciones directas con las comunidades antes de que la violencia que se pueda prevenir escale.

“Nuestras comunidades y nuestros niños prosperan cuando los conflictos son resueltos sin violencia sin sentido. He visto a mucha de nuestra gente perdida por culpa de la violencia con armas y necesitamos hacer más para prevenir la violencia antes de que comience”, comentó el líder religioso. “Las iniciativas que ofrecen opciones y mejores vías para nuestra juventud son las que son necesarias para mantenerlos a salvo”.

Lance Feurtado, fundador de la organización Rey de Reyes se sumó al plan de la Presidenta de Queens y mencionó que más que promover políticas de fuerza, es urgente invertir en programas que den la vuelta a potenciales hechos violentos.

“Los jóvenes en Queens están siendo asesinados a un ritmo alarmante. Debemos abordar el problema a nivel comunitario, con programas que supervisen el pulso de nuestros vecindarios y dejar que expertos capacitados intervengan rápidamente para cambiar situaciones potencialmente violentas en soluciones pacíficas”, comentó el líder.

La mexicana Natalia Hernández, quien vive hace más de 50 años en Woodside, aplaudió los planes presentados por el condado, pero aseguró que es necesario balancearlos con mayor presencia policial.

“Lo que más me gusta de lo que proponen es que van a invertir en programas para muchachos, porque ahí es donde empieza todo. Si los jóvenes no tienen nada que hacer se pueden meter en malos pasos, pero no podemos descuidar la seguridad y hace falta mayor patrullaje por este lado”, comentó la abuela.

Kevin Livingston, fundador de la organización 100 Suits, insistió en que es deber de la Gran Manzana destinar recursos para que los programas propuestos contribuyan en sacar a los jóvenes de las garras de la violencia.

“Las tutorías, los aprendizajes y la capacitación laboral elevarán a las personas mayores de edad en Queens. Debemos invertir recursos públicos y privados en estos programas para ayudar a nuestra generación más joven a resistir la tentación de recurrir al crimen y la violencia”, comentó Livingston.

Y a pesar de que las cifras del NYPD revelan que el número de víctimas con armas de fuego han incrementado en el condado, pasando de 118 en el 2018 a 126 en lo que va corrido del año, algunos residentes de Jackson heights no han notado el aumento de la violencia armada.

“Yo veo esto igual, es más incluso mucho más seguro que hace diez años. No siento que se haya incrementado nada, como dicen y para mí, creo que la policía está haciendo bien las cosas. No veo la necesidad de más presencia, pero creo que como ciudadanos debemos hacer nuestra parte y denunciar lo que veamos”, dijo el peruano Luis Baldeon.

La colombiana Natalia Lozano, calificó de “muy positivo” el plan formulado por Melinda Katz, pero hizo un llamado para que no se quede en simples palabras.

“Ojalá lo implementen porque es urgente que la Ciudad invierta más en talleres y programas deportivos y de artes para nuestros hijos, pero me preocupa que sea solo un discurso de la señora porque quiere que la elijan como fiscal”, dijo la madre de familia de Corona. “Vamos a ver si de aquí a noviembre hace algo real con eso”.

Datos generales de tiroteos en el condado

104 incidentes con armas en general han ocurrido en el condado en 2019

95 tiroteos se registraron en el 2018

8.6% han aumentado los tiroteos

5,9%, aumentaron los tiroteos en toda la Gran Manzana

50% fue el aumento en Queens comparado con el promedio de la ciudad

126 víctimas han dejado los tiroteos en 2019

118 víctimas hubo en 2018

7.7 han aumentado las víctimas en los últimos 2 años

46.2% han disminuido los tiroteos en la última década

Datos de tiroteos en el Norte de Queens

0 víctimas ha habido en la última semana

42 víctimas han dejado los tiroteos en lo que va del 2019

33 víctimas hubo en el 2018

27.3% aumento la cifra de víctimas

38 incidentes con armas de fuego se han reportado en el 2019

24 hechos ocurrieron en el mismo período del 2018

58.3% aumentaron los hechos de violencia de armas

Datos de tiroteos en el Sur de Queens