Así lo decidió ella: La atleta paralímpica Marieke Vervoort murió al serle aplicada la eutanasia

En 2008 se le autorizó la #eutanasia, después llegaron muchos triunfos. "Cuando quiera puedo decir ¡basta! Quiero morir. Me da tranquilidad cuando tengo mucho dolor. No quiero vivir como un vegetal". La muerte voluntaria no es huir, sino afrontar la vida https://t.co/raoBVt3Hpy

— Fernando Marín (@docfmarin) October 23, 2019