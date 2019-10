Compra un vestido en línea y da su opinión subiendo una foto al lado del ataúd de su padre

Las críticas y opiniones de los compradores en línea pueden esconder historias surrealistas y bizarras

Cuando compramos algo en línea y queremos dar nuestra opinión para que otras personas consideren si quieren comprarlo o no, podemos incluir una foto del artículo para que se vea cómo es en la vida real.

Si se trata de una prenda de vestir, hay personas que deciden probarse los artículos y subir las fotos con su opinión acerca de si se siente bien la talla elegida, el color, el tejido…

Si no quieres probarlo, también puedes tomar una foto de la prenda colgada en el armario o sobre la cama. Cada persona elige cómo quiere ayudar con su opinión a los demás.

Lo que desde luego sorprende es la elección de algunas personas, a las que no parece importarles el escenario donde están tomando las fotos.

¡Solo es un review de un artículo comprado en Amazon!, dan ganas de gritar a la chica que se tomó la imagen posando al lado del ataúd de su padre. Increíble, perocierto. Nos quedamos sin palabras.

Así, sin más. Termina el funeral y la chica se queda parada posando unos segundos para tomar una foto y compartir una reseña del vestido maxi de manga larga azul con bolsillos de Auseilly que compró en línea.

La mujer, que decidió no identificarse, publicó una reseña en la que dio cinco estrellas al vestido de $23.99 dólares comprado en Amazon e incluyó una foto de sí misma con el vestido puesto en el funeral de su padre.

Su publicación fue descubierta recientemente por un usuario en Reddit, que se sorprendió por la extraña crítica y la compartió.

La reseña decía:

“¡Me encanta este vestido! Normalmente me quedo con los colores negros o apagados, pero el color azul me llamó la atención. Estoy muy contenta de haber elegido ese. Encaja muy bien y me encantan los bolsillos”.

En Reddit, la publicación recibió más de 500 votos y docenas de comentarios y muchas bromas.

Definitivamente, como dijo un usuario, el vestido era “para morirse”.