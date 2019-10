Michael Keaton podría volver a ponerse el traje de Batman

El regreso del Caballero de la Noche

Tras el gran éxito de la película “Joker”, dirigida por Todd Phillips, DC ya piensa en su siguiente proyecto, la adaptación live action de la serie animada Batman Beyond, ganadora de dos Emmy.

La historia, transmitida de 1999 a 2001, nos hablaba de una Ciudad Gotham del futuro, donde Batman se había retirado por ser muy mayor de edad, por ende, se encontraría buscando un sucesor para pasar la batuta como “el caballero de la noche”.

De acuerdo con We Got This Covered, la historia podría relacionarse también con las películas del superhéroe hechas por Tim Burton y estelarizadas por Michael Keaton, toda vez que sería una continuación directa de las mismas.