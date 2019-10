Tras un intenso entrenamiento, María León luce así de impresionante

View this post on Instagram

Ya se que he estado medio lejos de ustedes, pero han sido seis semanas de un proceso maravilloso que nos ha cambiado la vida a todos en esta nueva familia. Qué honor ser parte de algo tan mágico al lado de creadores tan maravillosos … gracias por su paciencia y su permanencia voluntaria, les hemos preparado algo con la entrega total de nuestro ser… ya quiero que sean parte de #ChicagoElMusical. Hoy es el último previo y a partir de mañana somos todos tuyos.❤️ #camerineando