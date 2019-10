Congresista José E. Serrano da primera entrevista luego que fuera diagnosticado con Parkinson

NUEVA YORK.- El presidente Donald Trump, es “el presidente más odioso que ha tenido este país”, dijo el representante demócrata de El Bronx, José E. Serrano, en el marco de una extensa entrevista concedida al programa Estudio DC que se emite a través de la cadena HITN.

La entrevista, es la primera que concede Serrano, tras anunciar en marzo pasado en Washington que no buscará la reelección en el 2020, luego de que fuera diagnosticado con la enfermedad de Parkinson.

El legislador Serrano, que representa el Distrito Congresional de Nueva York 15, es considerado el latino de más larga trayectoria política en el país, repasa su trayectoria y da su opinión sobre temas actuales y controversiales como la presidencia de Donald Trump, las políticas de Inmigración, el futuro de su comunidad del Sur de El Bronx, así como las relaciones de éste país con Cuba y Venezuela.

Serrano califica a las políticas de inmigración de Trump como “abusivas” por cuanto “exceden su fuerza contra mujeres y niños”, y como resultado, “el peligro en el que se encuentra el llamado Sueño Americano”.

La entrevista fue realizada por Gerson Borrero, conductor del programa Estudio DC y será emitida por HITN el domingo 27 de octubre a las 10 am ET/PT.

Nacido el 24 de octubre en Mayagüez, Puerto Rico, hace 75 años, Serrano llegó con sus padres a El Bronx a los 8 años donde vivió y se crió. Sirvió en la Asamblea Legislativa de Nueva York y en el Congreso desde 1990.

El Distrito Congresional 15 está compuesto mayoritariamente por hispanos (66%), negros (28%), blancos (3%) y asiáticos (2%).

El Representante Serrano es presidente del Subcomité de Apropiaciones, uno de los 12 comités que asigna los fondos a los diversos programas federales. Su retiro se hará efectivo en 2020.

“Los políticos dicen que se van a retirar para pasar más tiempo con la familia cuando van a perder una elección. Yo digo lo mismo, solo que me retiro con el 96% de los votos ganados”, afirma el político.

“Yo soy un ejemplo del Sueño Americano. Hemos pasado por crisis muy duras, pero todos los presidentes anteriores levantaron el país; un país que mis padres me enseñaron a amar, donde las cosas no eran fáciles, había que trabajar y esforzarse pero con respeto. Ese no es hoy el mensaje”, dijo el político.

Serrano habla con franqueza y no elude temas controversiales como sus posturas frente a Cuba y Venezuela, así como la política de Estados Unidos frente a los países de regímenes comunistas, opiniones por las que fue fuertemente criticado en el pasado y que en esta entrevista reconoce que algunas de ellas pudieron ser desafortunadas.