Agenda de Nueva York: Los eventos de Halloween que no te puedes perder

Prepárate disfrutar de un fin de semana repleto de las mas entretenidas actividades alusivas a la fiesta de Halloween. Viste tu mejor disfraz y asiste a singulares fiestas por toda la ciudad que prometen hacer de esta una ocasión inolvidable para toda la familia.

Jueves 24

Trolls por un día

DreamWorks Trolls the Experience, una aventura que invita a los más pequeños de la casa a participar de múltiples actividades de la mano de coloridos personajes que bailan y cantan, se ha transformado en una divertida fiesta de Halloween. Puedes visitar este espacio junto a toda la familia hasta el domingo 3 de noviembre. En el 218 W 57th St. Información: http://www.trollstheexperience.com

Viernes 25

Halloween Ball en el MoMa PS1

Una fiesta imperdible este fin de semana es la octava edición del Halloween Ball del MoMa PS1, sede del Museo de Arte Moderno. La institución, ubicada en el condado de Queens, trae de regreso su tradicional fiesta de Halloween de la mano de la productora de eventos Susanne Bartsch. Este año esta celebración tiene como tema ‘Valley of the Dolls’ (Valle de las Muñecas). Información: http://www.moma.org

Tres citas nocturnas en The McKittrick

The McKittrick Hotel tendrá tres fiestas nocturnas que ha titulado ‘A Hitchcock Halloween Party’. Cada cita augura estar cargada de suspenso, porque la inspiración ha sido Hollywood y el icónico director de cine Alfred Hitchcock. La primera de estas fiestas comenzará a las 9:15 p.m., mañana viernes 25 y se repetirá el sábado 26 y el jueves 31. The McKittrick Hotel, ubicado en el 530 West 27th Street, es también el escenario de la obra ‘Sleep No More’. Información: http://www.mckittrickhotel.com

Sábado 26

Sendero tenebroso en el Jardín Botánico

El Jardín Botánico de Nueva York abre sus puertas a un fin de semana de horror durante su Spooky Pumpkin Garden, el viernes 25 y el sábado 26. Durante los referidos días los niños pueden estrenar sus más creativos disfraces y salir a explorar espeluznantes senderos del Everett Children’s Adventure Garden, en donde se encontrarán con criaturas de la noche, dulces y gigantescos esqueletos. De 6:30 p.m., a 8:30 p.m. Información: http://www.nybg.org

Fiesta de disfraces en el Yotel New York

Elige el disfraz más original y prepárate para competir en un concurso de disfraces en la terraza del Yotel New York. En este hotel te espera, el sábado 26 y domingo 27, una fiesta bailable que tendrá a disposición un bar de pizza, DJ y barra libre. El primer premio del concurso es una noche de hospedaje en el hotel. Información: http://www.yotel.com

Domingo 27

Festival en el Queens County Farm

Prepárate para visitar una casa rural embrujada en el Queens County Farm. Los niños pueden participar en una aventura macabra en una granja de siglos de antigüedad, explorar un tenebroso laberinto de maíz ‘Amazing Maize Maze’, pasear en carretas, entre otras actividades. En Glen Oaks, Queens, los días 26 y 27. Información: http://www.queensfarm.org

La noche de las 1,000 calabazas Jack O

Reúne a tus amigos y explora la Noche de las 1,000 calabazas Jack O en Governors Island. La isla, que se encuentra a pocos minutos de la ciudad, se une a la celebración del Día de Brujas hasta el domingo 27, con 1,000 calabazas reales iluminadas y decoradas por artistas. Disfruta de la impresionante vista del puerto de la ciudad a lo largo del sendero Jack O ‘Lantern y entérate de las diversas actividades que se realizarán en la isla en: http://www.govisland.com

Fantasmas en el zoológico de El Bronx

Aprovecha esta temporada para visitar el zoológico de El Bronx en donde comienzan a arribar monstruos de naturaleza mítica, como parte del festival Boo at the Zoo. El zoológico desarrolla en estos días una agenda que registra desfiles de disfraces y ferias artesanales para niños. Este espacio también alberga un festival de cerveza con temática de Halloween,’ Bootoberfest’. Hasta el próximo domingo 3 de noviembre. Información: http://www.bronxzoo.com

‘Beetlejuice’ en Broadway

El musical Beetlejuice se adapta perfectamente a estos días de disfraces y calabazas. Esta producción, basada en la cinta de protagonizada por Michael Keaton y Geena Davis, cuenta la historia de una familia que acaba de mudarse a una casa embrujada. Esta producción cuenta con alucinantes efectos escénicos. Información: http://www.beetlejuicebroadway.com

Jueves 31

Desfile de Halloween

Participa del tradicional desfile anual de Halloween que se realiza en la ciudad. Únete a cientos de personas que desfilarán ataviados en los más extravagantes disfraces. Este emblemático encuentro, que cumple 46 años, contempla la participación de 53 bandas de música de diversos géneros y bailarines, entre otros artistas. A partir de las 7 p.m., en la Sexta Avenida, entre las calles Spring y la 16, en el West Village. Información: http://www.halloween-nyc.com