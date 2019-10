Hablar de herencias está de moda. El Puma cuenta qué pasaría con sus dinero y bienes si él muere

"Todos contra y uno, y uno contra todos"

Tanya Chanrry entrevistó José Luis Rodríguez “El Puma” a propósito del lanzamiento de su disco “Agradecido” y es que, como la misma palabra lo dice, “El Puma”se siente así después de haber superado exitosamente un doble trasplante de pulmón.

Tanya, aprovechó la oportunidad de preguntarle sobre la reciente partida de su amigo José José. Éste dijo que era “como un hermano”. Que, al igual que el cantante mexicano, tampoco tiene comunicación con sus dos hijas mayores: Lilian y Lilibeth.

Dice que su esposa y él fueron los que, inicialmente, intentaron tener un acercamiento y no se logró. Hoy en día, son los propios Carolina y José Luis los que no quieren tener contacto con ellas. Afirma que las condiciones “no están dadas”.

“…si yo me voy, que hagan el circo después de que yo me vaya. El circo siempre va a existir. Yo no formo parte de ese circo realmente, no me gusta”

Además, dijo que ese conflicto con sus hijas tiene 32 años y que sólo dependerá del tiempo de Dios. Agregó que, si sus hijas lo llamaran, él les diera un abrazo si así ellas lo pidieran. Pero, con la condición de que todo se hiciera en paz. Al final, “El Puma le pidió a la reportera, muy explícitamente y de manera tajante, que no hablaran más del tema.