¡Que siempre sí! Lupillo Rivera confiesa que sí tuvo intenso romance con Belinda

El cantante la califica como la mujer que más ha amado en su vida

Luego de que Lupillo Rivera y Belinda negaron un noviazgo durante meses, en entrevista para el canal de YouTube “Chisme No Like” el cantante por fin aceptó que vivieron un intenso romance.

Lupillo comentó: “Yo conocí a Belinda…en marzo (de 2019). El 27 de marzo fue un día muy bonito, especial, y el 27 de agosto fue el final, fueron cinco meses, y fue una mujer que amé locamente. Nunca había amado a una mujer tanto. No tengo por qué rajarme“.

El cantante de regional mexicano dejó entrever que a Belinda no le gustaba que esto se hiciera público: “Ya si ella me reclama por decir lo que estoy diciendo, pues ya me arreglo yo con ella. Toda la vida la voy a proteger. Es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida”.

A unas horas de haber presentado su polémico video, Selena Gomez estrena el sencillo “Look at her now”

Tras un intenso entrenamiento, María León luce así de impresionante