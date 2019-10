Una noche de acordes con la guitarra de Berta Rojas

La artista paraguaya ofrecerá un concierto en el que rendirá tributo a la memoria del famoso guitarrista Agustín Pío Barrios ‘Mangoré’

La guitarrista paraguaya Berta Rojas rendirá tributo al más insigne musico de su país natal: Agustín Pío Barrios ‘Mangoré.

Rojas, considerada como un referente cultural de Paraguay, señala que la función conmemorará el 75 aniversario de la muerte del compositor y músico (1885-1944) al que honró anteriormente con un disco y una gira, junto al reputado saxofonista cubano Paquito D’ Rivera.

“Esta será una ocasión especial para reconocer el inmenso legado de Barrios. Pienso también que a través de mi trabajo hablo de lo más lindo de Paraguay: su música. La imagen de Agustín Pío Barrios se encuentra en la segunda denominación más alta de los billetes de mi país, esto es algo que evidencia lo importante que es para nosotros el aporte de Barrios”, agrega sobre la función pautada para este sábado 26 de octubre.

La instrumentista, que ha sido nominada al Grammy Latino en tres oportunidades, cuenta que el programa que ha preparado para su concierto en el 92nd Street Y también celebrará la trayectoria del guitarrista español Andrés Segovia y del inglés Julian Bream.

“El concierto comenzará rindiéndole tributo a Andrés Segovia con un par de selecciones que fueron dedicadas a él. Esta primera parte del repertorio concluirá con música dedicada a Julian Bream, un guitarrista que ha marcado la historia de este instrumento. La segunda parte del programa recordará la grandeza de Barrios”, agrega.

De igual manera, Rojas quien incluye en su discografía más de una decena de producciones, cuenta que se encuentra enfocada en la creación de un nuevo álbum que recogerá material inédito y con el que quiere explorar nuevos senderos dentro de la música.

“Estoy muy contenta con el proceso en el que estoy sumergida ahora. Estoy trabajando en un nuevo disco que me permitirá incursionar en áreas en las que no había trabajado antes, puedo adelantar que será un disco en solitario que tendrá música de compositores que no son muy conocidos. Esta será una oportunidad de mostrar música que necesita más de nuestra mirada”, subraya.

Berta Rojas, quien en 2017 presentó ‘Felicidade’ un disco de música brasileña que contó con la colaboración de artistas como Giberto Gil y Toquinho, también dedica una parte de su labor a la pedagogía y comparte su pasión por la música con estudiantes de instituciones como Berklee College of Music.

“Las clases son momentos de enorme inspiración para mí. La mirada entusiasta de todos esos jóvenes músicos me motiva a dar lo mejor de mi y a ayudarles en cierta manera a que su camino en esta carrera sea más fácil. Quiero ser puente para la apertura en el proceso de creatividad de mis alumnos, otro aspecto fundamental en este rol es que indudablemente enseñar es también una forma de aprender”, indica.

Rojas recuerda que comenzó a tomar clases de piano a muy temprana edad, luego de guitarra y más tarde durante la adolescencia hizo una pausa en sus sueños para seguir una carrera universitaria lejos de la música, pero la atracción por la guitarra se impuso a sus propios planes.

“En la universidad descubrí que sentía mucha nostalgia por la música. Decidí reencontrarme con la guitarra y ya nunca más nos separamos. Creo que hay algo en la intimidad de su sonido que va bien con la manera introvertida que tengo de ser. Además, es un instrumento muy paraguayo, clave en toda Latinoamérica que expresa muy bien a través de esas seis cuerdas nuestra música, nuestro sentir”, concluye.

Berta Rojas se ha presentado en escenarios como el Carnegie Hall, en Jazz at Lincoln Center y en el Kennedy Center en Washigton, entre otros.

En detalle:

Qué: concierto de Berta Rojas

Cuándo: sábado 26 de octubre

Dónde: 92nd Street Y, Kaufmann Concert Hall, 1395 Lexington Avenue

Información y entradas: http://www.92y.org