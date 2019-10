¡Ya tiene fecha! Conor McGregor confirmó su regreso a la UFC

Su vuelta al octágono será el 18 de enero del 2020 en Las Vegas contra un rival por definir

Conor McGregor, el luchador de Artes Marciales Mixtas más controversial de los últimos años anunció su regreso al octágono.

Será el 18 de enero en el T-Mobile Arena de Las Vegas cuando el luchador nuevamente vea acción en la UFC con un rival aún por definir.

🚨Breaking🚨 Conor McGregor anuncia su regreso al UFC. El irlandés aún no tiene oponente firmado, pero recalcó que peleará con cualquiera. pic.twitter.com/h4VutiFAuw — El Rocktagono (@elrocktagono) October 24, 2019

El mismo luchador fue el encargado de comunicar la noticia, esto lo hizo durante una conferencia desde Rusia, país de origen de su archirrival Khabib Nurmagomedov, quien fue su último contrincante.

“Esta fecha está acordada. No importa quién será mi oponente”, declaró el ex campeón de peso ligero de la UFC, quien ya cumplió un año en el retiro momentáneo.

McGregor dejó en claro que su objetivo final es recuperar el cetro que perdió contra Khabib y advirtió que tras esta retorno en Las Vegas buscará un combate en Moscú contra el vencedor del enfrentamiento entre Nurmagomedov y Tony Ferguson, quienes deberían verse las caras durante los primeros meses del 2020 según las estimaciones de los especialistas.

The future is bright! pic.twitter.com/4WtaY9Cyu8 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 23, 2019

Respecto a los escándalos de su vida privada que se volvieron públicos, como la pelea en el bar contra un anciano o la supuesta agresión sexual de la que fue acusado, sólo se limitó a decir que mejorará sus hábitos y que se mantendrá alejado del alcohol.

“Se necesitan 66 días para formar un hábito. Ahora me acuesto temprano y me levanto temprano. Me concentraré en la pelea, no beberé alcohol”, finalizó.