Ahora es Selena Gómez la que sonríe, mientras que Justin Bieber y su esposa se enojan

Ante el apoyo de los fans, la cantante sólo pide que no molesten al cantante y a la modelo Hailey Baldwin

La publicación del sencillo ‘Lose You To Love Me’ de Selena Gómez ha causado una gran conmoción debido al contenido de su letra, que muchos de sus fans no han tardado en interpretar como un mensaje de despedida a su antiguo novio de la adolescencia Justin Bieber. El hecho de que la actual esposa del cantante, Hailey, compartiera pocos minutos después del lanzamiento de esa canción otra de la intérprete Summer Walker, repleta de amenazas contra las mujeres que tratan de interponerse entre su autora y su pareja, no hizo más que avivar la polémica al entenderse como una respuesta por parte de la modelo a la ex de su marido.

Parece que la pareja está muy molesta por cómo la canción los ha dejado en evidencia a ambos. Y es que desde que ésta se lanzó los fans de la cantante no los dejan en paz.

Ahora Selena ha querido aclarar, sin mencionar ningún nombre pero dejando claro de quién hablaba, que en ningún momento ha sido su intención iniciar una guerra con Hailey ni mucho menos alentar a sus seguidores a que arremetan contra ella en su nombre.

“Me siento muy agradecida por cómo habéis recibido mi canción. Mucho, de verdad. Sin embargo, nunca aprobaré que las mujeres traten de destruir a otras mujeres. Esa jamás será mi forma de actuar, así que por favor, sean más amables entre ustedes“, ha asegurado durante un directo de Instagram. “Da igual cuál sea la situación: si sois fans míos, por favor, no ataquéis a nadie. No os dejéis llevar ni digáis cosas que solo sintáis en ese momento. Hacedlo por mí: eso no es lo que apoyo en el fondo de mi corazón. Lo único que quiero es crear cosas con las que me identifique y de las que esté orgullosa”.