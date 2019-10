Huele a Chiva: Henry Martin otro posible refuerzo de la Nueva Administración Peláez

¡GRAN MOMENTO!🦅

Henry Martín en sus últimos 5 partidos:

→ Doblete vs Querétaro

→ Asistencia vs Juárez

→ Gol en el clásico nacional vs Chivas

→ Gol en el clásico joven vs Cruz Azul

→Gol vs Necaxa para rescatar el empate

→5 goles y 1 asistencia en sus últimos 5 partidos pic.twitter.com/KDlQyOXBpe

October 20, 2019