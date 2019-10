Abuelita cae del piso 17 de un edificio NYCHA en Manhattan

El cuerpo de la mujer de 87 años fue hallado en el patio del inmueble

Una adulta mayor cayó desde el piso 17 de un edificio cerca del puente de Brooklyn.

Según reportes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), la mujer de 87 años, cuya identidad no fue revelada, cayó del inmueble en South Street, cerca de Robert F. Wagner Sr. Place, que forma parte del complejo Alfred E. Smith Houses de NYCHA.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:20 a.m., señala The New York Post.

La mujer fue hallada en el patio trasero del edificio, donde fue declarada muerta.

Las autoridades indagan si el incidente fue intencional o accidental.