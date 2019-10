Dan a conocer video de las visitas que Lupillo Rivera hacía de madrugada en la casa de Belinda

Este lunes salió a la luz un video en el que se confirmó que los cantantes pasaban la noche juntos y que el hermano de Jenny Rivera visitaba con frecuencia a Belinda

En días pasados, Lupillo Rivera confirmó que mantuvo un romance de cinco meses con Belinda, durante la entrevista publicada por el programa Chisme No Like de YouTube que conduce la periodista Elisa Beristain, el hermano de Jenny Rivera declaró que la cantante es una mujer a la que amó locamente.

“Nunca había amado a una mujer tanto, así de fácil, no tengo por qué rajarme. Yo siempre la he protegido, de todas las cosas, siempre he hablado súper bien de ella, nunca mal de ella y toda la vida la voy a proteger. Es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida”, comentó en la entrevista.

Este lunes, salió a la luz un video en el que se confirmó que los coaches de “La Voz México” pasaban la noche juntos y que él visitaba con frecuencia la intérprete de “Egoísta”.

En el clip se puede ver al cantante llegando a la casa de Belinda en altas horas de la noche y luego de permanecer unos minutos afuera, entró al domicilio con todo y su camioneta.

Según el video publicado por el canal de Youtube Kadri Paparazzi, Lupillo permaneció en el interior de la casa de la actriz por unas horas, y alrededor de las 3 de la mañana regresó a su hotel, en donde también fue captado caminando sospechosamente, posiblemente con algunas copas de más.

Los paparazzi se dieron a la tarea de confirmar que el domicilio realmente pertenece a la cantante, y lo visitaron en varias ocasiones, hasta concluir que efectivamente se trata del mismo lugar al que entró Lupillo Rivera en su camioneta.