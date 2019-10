Filtran nuevas camisetas de América ¡y dicen que son horribles!

Se rumora que los extravagantes modelos podrían ser la vestimenta de los de Coapa para el próximo torneo

En redes sociales están circulando dos modelos de camisetas nuevas de América que, presuntamente, se usarían el próximo año.

De acuerdo con el sitio especializado en novedades de jerseys: Todo Sobre Camisetas, estas nuevas indumentarias corresponden al próximo uniforme de visita y a otro que podría ser de local o de entrenamiento.

NUEVO POST: FILTRACIÓN: Jersey de visita Club América 2020-21 https://t.co/tZpNrxBOIE — Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) October 27, 2019

La primera combina blanco y azul marino, divididos al frente una “V” en crema, azul y rojo; la segunda es un modelo en azul marino con vivos rojos y el escudo enorme en amarillo.

Las críticas de los aficionados no se han hecho esperar, pese a que la información aún no está confirmada, ya se han pronunciado con comentarios como “¡Ay, mis ojos!”, “Estan horribles”, “No sé si reír o llorar” y “Más feas no hay?”.