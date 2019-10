Las mejores formas para acabar con los piojos

Si tienes niños pequeños en la escuela, es probable que te preocupe que se les peguen los piojos. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se estima que entre 6 y 12 millones de personas afrontan este problema cada año.

Una nueva encuesta representativa a nivel nacional de Consumer Reports de 2,016 estadounidenses adultos encontró que entre aquellos con niños menores de 18 años, el 21% dijo que alguien en su hogar ha tenido piojos en los últimos 5 años.

Los piojos son insectos sin alas del tamaño de una semilla de sésamo que se alimentan de sangre humana. “Hasta donde sabemos, [los piojos] no transmiten ninguna enfermedad humana”, dice L. Paul Guillebeau, PhD, profesor de entomología en la Universidad de Georgia.

Eso significa que si tu hijo tiene piojos, no constituye una emergencia médica. Aun así, los piojos son angustiantes y sus picaduras causan comezón intensa, que puede provocar llagas y posibles infecciones secundarias.

Es posible que hayas escuchado el término “súper piojos” últimamente, estos son como los piojos comunes, excepto que han adquirido mutaciones genéticas que los hacen resistentes a los insecticidas vegetales llamados piretrinas y sus primos sintéticos, los piretroides. Estos son los ingredientes activos en muchos de los champús contra piojos de venta libre. Las investigaciones sugieren que los súper piojos se están volviendo casi omnipresentes, dice Michael Hansen, PhD, científico principal de CR.

Eso puede dificultar el tratamiento de una infestación de piojos. Aquí te explicamos cómo proteger a tu familia de los piojos, además de los tratamientos que debes usar en caso de que un miembro de tu familia contraiga piojos.

Protege a tu familia

Los piojos pueden arrastrarse de una cabeza a otra en segundos, por ejemplo, cuando hay contacto cabeza con cabeza, cuando juegan o cuando comparten un peine o una gorra.

Si un amigo, un pariente o la escuela de tu hijo informa una infestación de piojos, revisa a tu hijo de inmediato. Un solo piojo hembra puede depositar hasta 6 pequeños huevos color perla o liendres en un día. Ponen sus huevos cerca de la base del tallo del cabello, especialmente detrás de las orejas o en la nuca. La primera infección de un niño podría no detectarse durante un mes, porque ese es el tiempo que lleva desarrollar una sensibilidad a la saliva de los piojos, que es lo que causa la picazón. Durante ese primer mes, podrías confundir una infección por piojos con caspa o eczema, pero una infestación de piojos no desaparece después de lavar la cabeza con champú.

Si tu hijo tiene piojos, todos los miembros de la familia deben hacerse revisar y tratarse, si es necesario. No es necesario que te enloquezcas con la limpieza de la casa porque los piojos no durarán mucho si caen de una persona y ya no pueden seguir alimentándose. Para evitar que se repita la infestación, concéntrate en limpiar las cosas con las que la cabeza de tu hijo tuvo contacto directo en los últimos días.

Lava o seca la ropa y la ropa de cama a temperaturas superiores a 130 °F. Esto matará a los piojos y liendres que allí hayan quedado. Coloca la ropa u otros artículos que no se puedan lavar en una bolsa de plástico sellada por dos semanas o ponlos en la secadora. Coloca los peines y los cepillos en agua muy caliente durante 5 a 10 minutos.

Enseña a tus hijos pequeños a no compartir peines, adornos para el cabello o gorras, y pídeles que guarden sus chaquetas en sus mochilas en la escuela, en lugar de colgarlas en un gancho comunal.

Toda la verdad sobre los productos de tratamiento contra piojos

Para brindar asesoramiento sobre los tratamientos contra los piojos, los miembros del equipo de seguridad de productos de CR y nuestro científico principal, Michael Hansen, PhD, revisaron la evidencia existente sobre las opciones de tratamiento contra piojos. Como lo hemos hecho durante varios años, recomendamos eliminar los piojos cuando el cabello aún esté mojado, sin usar ningún pesticida, como la mejor opción para los padres. Aquí te ofrecemos más consejos sobre cómo usar el peine especial, además de información importante sobre otros tratamientos disponibles.

Si optas por un producto para combatir los piojos, asegúrate de seguir las instrucciones cuidadosamente y presta atención a si recomiendan o no un tratamiento de seguimiento. Debido a que muchos productos no eliminan las liendres (huevos de piojos), podría ser necesario un tratamiento adicional unos días después para deshacerse de las liendres que recién nacieron. Algunos productos también pueden recomendar combinar el tratamiento con el peinado.

Y recuerda que incluso los métodos más efectivos para combatir una infestación de piojos no están garantizados; es posible que debas probar más de una estrategia.

Peinar con el cabello húmedo

Aunque abundan los productos para deshacerse de los piojos, no se necesitan sustancias ni pesticidas especiales para eliminar las plagas. Peinarse en húmedo consiste en peinarse cuidadosamente con un peine para liendres, con lo cual se recogen físicamente liendres y piojos.

Qué debes hacer: nuestros expertos dicen que peinarse con el cabello húmedo es un buen enfoque para eliminar los piojos. Puede llevar mucho tiempo y requiere perseverancia, y los pesticidas y los productos caros no son parte del tratamiento. Aquí te decimos cómo hacerlo.

Cubre el cabello y el cuero cabelludo de tu hijo con un acondicionador o un lubricante seguro como el aceite de oliva. Usa un peine de dientes anchos para separar el cabello en secciones. Luego usa un peine de metal para sacar piojos o liendres, lo puedes comprar en la farmacia o en las tiendas de mascotas, concentrándote en el área cercana al cuero cabelludo. Después de pasar el peine, límpialo en una toalla de papel e inspecciona si hay piojos. Continúa peinando hasta que ya no salgan piojos; una sola sesión puede tomar de 15 a 60 minutos, dependiendo de la longitud y el grosor del cabello.

Repite cada 3 o 4 días durante varias semanas, y continúa pasando el peine durante dos semanas después de cualquier sesión donde encuentres un piojo adulto.

También puedes contratar personas para que lo hagan por ti: una cuarta parte de los encuestados nos dijo que había contratado a un profesional en eliminado de liendres o “lice-lady” para que los peinara cuando sus hijos tenían piojos.

Champús protectores

Cuando les preguntamos a los adultos estadounidenses qué productos usaban en sus hijos para tratar una infestación de piojos, si es que experimentaban una, la mayor proporción (35%) nos dijo que usaban “champú natural”, como los productos Lice Shield o Hair Genies. Estos productos afirman que pueden prevenir o reducir el riesgo de contraer piojos.

Esto es lo que debes saber: estos productos no están etiquetados como tratamientos para una infestación activa de piojos, aunque así es como nuestros encuestados nos dijeron que los habían usado. No pudimos encontrar evidencia alguna que sugiera que estos productos puedan tratar una infestación existente.

E incluso como algo preventivo, estos productos pueden no ser una gran apuesta. En 2014, la Comisión Federal de Comercio acusó al fabricante de uno de esos productos, Lice Shield, de publicidad falsa por afirmar que su producto reducía la probabilidad de una infestación de piojos. (La compañía, Lornamead, resolvió la acusación por medio de un pago de $500,000 y “se le prohibió hacer más declaraciones engañosas de prevención de piojos”, según la FTC. Nos pusimos en contacto con Lice Shield para averiguar qué evidencia tienen ahora para respaldar sus afirmaciones. Todavía no nos han respondido, pero actualizaremos esta historia cuando lo hagan).

Usar uno de estos champús preventivos probablemente sea una pérdida de dinero, dice Jody Gangloff-Kaufmann, Ph.D., coordinadora del manejo integrado de plagas (MIP) de la comunidad en el Programa de MIP del Estado de New York. Ella no conoce ninguna sustancia que haya demostrado que repele los piojos de manera efectiva. “Los olores no repelen a los piojos, su impulso es solo comer”, nos dice.

Pesticidas de venta libre

Como se señaló, es poco probable que los productos de venta libre que contienen piretrinas o piretroides (como la permetrina) ofrezcan un gran alivio, dado que muchos de los piojos son ahora resistentes a esos químicos. En un estudio de 2016 publicado en Journal of Medical Entomology, los investigadores recolectaron piojos de 138 sitios diferentes en 48 estados. Encontraron que el 98% de esos piojos tenían mutaciones genéticas que los hacían resistentes a la permetrina y la piretrina, los ingredientes activos de Nix y Rid.

Esto es lo que debes saber: la evidencia científica sobre la resistencia a los pesticidas sugiere que es poco probable que estos productos sean efectivos. Nuestros expertos recomiendan no usarlos. “Estos productos pueden causar efectos secundarios, como ardor o irritación de la piel”, señala Michael Hansen, PhD de CR. “Dado que es muy poco probable que ayuden en algo, simplemente no vale la pena el riesgo”.

De hecho, podrían prolongar el sufrimiento de una persona, ya que no se sabrá si el producto está funcionando hasta varios días después. Si pruebas uno de estos productos y falla, cambia a otro método. Podría ser peligroso hacer los mismos tratamientos con pesticidas una y otra vez, dice Gangloff-Kaufmann.

Uso de pesticidas en el hogar

Quizá creas que puedes usar nieblas de pesticidas o “bombas fumigadoras” para controlar una infestación de piojos en el hogar. Pero, estos productos químicos pueden ser tóxicos si se inhalan, y suponen un riesgo de explosión si se acercan a una fuente de calor.

Esto es lo que debes saber: los CDC recomiendan no hacerlo, y también los expertos de CR. No son necesarios. Como se mencionó anteriormente, los piojos no pueden vivir por mucho tiempo lejos de las cabezas humanas, donde sacan sangre para su comida. Así que, la mayoría de los piojos que caen a la casa morirán de todos modos.

Tratamientos con receta

Existe una variedad de tratamientos con receta contra los piojos. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha aprobado varios de estos en la última década. Uno, la suspensión tópica de spinosad (Natroba y genérico) que contiene una sustancia química derivada de una bacteria que actúa sobre los sistemas nerviosos de los piojos (se sobreexcitan, luego se paralizan y mueren). Otro, la ivermectina tópica (Sklice), funciona de manera similar (la ivermectina también es un medicamento veterinario común).

Un tercer tratamiento no pesticida que funciona sofocando los piojos es la loción de alcohol bencílico (Ulesfia), el cual fue descontinuado recientemente por su fabricante por razones comerciales. Una publicación en el sitio web de la FDA señala que la suspensión no se debió a ningún problema de seguridad o eficacia. Nos pusimos en contacto con la empresa para obtener más información, pero aún no hemos recibido respuesta.

También hay disponibles dos medicamentos recetados más antiguos, el malatión (Ovide y genérico) y el lindano (Scabene, Kwell y genérico).

Esto es lo que debes saber: según los ensayos clínicos de los medicamentos, la espinosad y la ivermectina parecen funcionar relativamente bien contra los piojos. Actúan a través de mecanismos diferentes a los de las piretrinas o los piretroides. Pero tendrás que ir al médico, y estos productos son caros: $100 o más por una sola botella.

Y debido a que los niños pequeños tienen la piel más delgada, son más susceptibles a absorber estos químicos a través del cuero cabelludo y a los efectos secundarios que pueden causar, como irritación de la piel o los ojos, ardor y sequedad.

Omite los productos que contienen lindano y malatión, dicen nuestros expertos. El lindano es neurotóxico y carcinógeno para los humanos, y se ha relacionado con informes de convulsiones e incluso muertes por uso indebido. El malatión no ha demostrado ser seguro en niños menores de 6 años. También es altamente inflamable y, en algunos casos, puede causar escozor y quemaduras químicas.

Productos sin pesticidas de venta libre

Para abordar el problema de la resistencia a los pesticidas en los súper piojos, algunas compañías han introducido productos que dicen deshacerse de los piojos sin usar pesticidas.

Uno de estos productos, Nix Ultra, incluye una loción hecha con dimeticona, que sofoca los piojos. Otro producto, que está disponible en Canadá, Resultz, utiliza el ingrediente miristato de isopropilo, que disuelve los exoesqueletos de los insectos y los deshidrata.

Esto es lo que debes saber: estos productos no son pesticidas, por lo que es poco probable que los piojos se adapten y se vuelvan resistentes a ellos. Los ingredientes activos son comunes en una variedad de cosméticos, y es poco probable que presenten riesgos importantes, por lo que son opciones razonables que las personas pueden probar; solo recuerda que incluso con estos productos, es probable que necesites seguir con el peinado (en los Estados Unidos, la dimeticona como tratamiento contra los piojos se vende como parte de un kit que también contiene un peine para piojos).

Remedios caseros

Es posibles que hayas oído hablar de remedios caseros para deshacerte de los piojos, como aplicar mayonesa, aceite o vaselina. Algunos de estos tratamientos alternativos se basan en sofocar y ahogar a los piojos.

Esto es lo que debes saber: las investigaciones sobre estas opciones es escasa, pero alguna evidencia sugiere que no parecen ser muy efectivos. En un estudio de 2018, los investigadores sometieron a los piojos a asfixia y sumersión en agua en un laboratorio. Los científicos encontraron que el 100% de los piojos evaluados sobrevivieron 8 horas en un contenedor sellado sin oxígeno y 6 horas sumergidos en agua. Muchos fueron capaces de sobrevivir en esas condiciones durante mucho más tiempo.

Gangloff-Kaufmann dice que este tipo de tratamiento suele dejarse en el cabello durante la noche, cubierto con un gorro de baño o una bolsa de plástico para evitar que la mayonesa o el aceite queden en todas partes. Pero esto puede representar un peligro de asfixia, señala.

Es probable que centrar tus esfuerzos en el peinado en húmedo sea una mejor apuesta.

Tratamiento con aire caliente

En la cadena de tratamiento contra piojos Lice Clinics of America, puedes recibir tratamiento con un dispositivo de aire caliente llamado AirAllé. La compañía garantiza la eliminación de liendres y piojos en un solo tratamiento.

Esto es lo que debes saber: no pudimos encontrar mucha evidencia de la efectividad del tratamiento más allá de los estudios que han publicado los inventores del dispositivo. Esos estudios muestran resultados prometedores. Aun así, el tratamiento puede ser costoso, varía según la ubicación; pero, encontramos clínicas que publican el precio de este tratamiento “exclusivo” entre $175 y $199.

Reportaje adicional de Catherine Roberts.

