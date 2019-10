Livia Brito en lencería nude: el sorprendente destape que dibujó toda su anatomía

View this post on Instagram

¿Qué tal luzco con mi Faja Comfort, #aLIVIAnados? Les contaré porqué me encanta. Me ayuda a moldear mi figura, me ayuda a reducir medidas al instante en cintura y abdomen 😱, además la amo por su sistema de 2 broches que me ayudan a tener mayor ajuste y control 😉 , tiene costuras traseras que ayudan a levantar las pompis 😍. Y es buenísima en procesos post parto u operatorios Vayan por la suya a www.annchery.com.co y me cuentan como les va con su Faja Comfort! No dejen de seguirlos en sus redes @anncherymx_official @annchery_official 😘😘