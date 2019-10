Pampita Ardohain sobre Luis Miguel: “Capaz me lo perdí por mojigata”

La modelo contó que es muy fanática del cantante, y que cuando tuvo su oportunidad amorosa, la dejó pasar

Pampita Ardohain se muestra perdidamente enamorada de su futuro esposo, Roberto García Moritán. Sin embargo, todavía salen a la luz algunos de sus viejos amores. La modelo siempre se declaró fan de Luis Miguel, y ahora, en su programa, sus panelistas le recordaron que el cantante le regaló una rosa en uno de sus conciertos. Entre risas, la conductora reveló: “Capaz me lo perdí por mojigata“.

Mientras hablaban sobre una entrevista de Karina Jelinek -quien ha sido relacionada con “el Sol de México” en varias oportunidades-, la charla se desvío y terminaron preguntándole a la conductora por un momento que vivió junto al famoso intérprete en el pasado.

“Yo me acuerdo que a ti te dio una rosa, estabas en primera fila. En ese momento eras rubia, y él te regaló una rosa en un recital que hizo en Vélez“, le dijo su amigo íntimo, Gabriel Oliveri. Divertida, Ardohain le contestó: “¡Ay, pero le daba a todas las de primera fila rosas! No fue a mí sola, y a mí me gusta la exclusividad”.

“¿Luis Miguel te tiró alguna señal?”, insistió Luis Piñeyro. La jurado del “Súper Bailando” volvió a responder con picardía: “Chicos, yo soy muy fanática, soy casi del club de fans. Me acuerdo que fui tres días seguidos al concierto, a escuchar las mismas canciones. ¡Miren qué nivel de fanatismo tenía!”.

Ante tal declaración, Agustina Peñalva la interrumpió y le preguntó: “¿Y no te mandó algún mensaje de texto agradeciéndote que hayas ido tantas veces?”. La modelo se tentó y evitó responder: “No quiero salir en todos los portales“, expresó con una sonrisa.

“Quiero que sepas que cuando mientes se te tensan los pómulos”, le retrucó Peñalva. A su vez, Olivieri agregó que fue testigo del momento en que el astro mexicano le “tiró onda” a la modelo. “Yo lo vi, Luis Miguel le cantaba a ella“, aseguró. Ardohain cerró con una frase picante: “Le alegraban la noche otras chicas, no era yo. Había otras que sí. Capaz yo me lo perdí por mojigata, ¡qué sé yo!“.