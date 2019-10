Chicharito Hernández lo tiene claro: “Yo seguiré imaginando cosas chingonas”

El mexicano sigue pensando en jugar al Mundial pese a su edad y falta de continuidad en la 'Era Martino'

El ‘Chicharito’ Hernández, eufórico como siempre dio una entrevista a Fernando Schwartz en donde dijo que el mundial está en su mente, pese a su edad.

El máximo goleador histórico del Tricolor no ha sido constante en este proceso y eso deja muchas preguntas las cuales le contestó a Fernando Schwartz.

El mexicano, quien atraviesa por buen momento, asegura que no come ansias por volver al Tri porque sus logros ya los tiene y… bueno, se puso muy ‘Chicharo’:

“Juegue o no juegue, si sigo yendo a la selección o no yo estoy feliz, yo estoy a toda madre. Ya habré hecho, no habré hecho, habré logrado no habré logrado ya después si caen 700 goles si no caen, si se gana un Mundial o no, yo seguiré imaginando cosas chingonas, eso nadie me lo quita, ya todo lo demás no está en mis manos. Por ejemplo, lo del Tata si me convoca que bueno y si no a seguir trabajando“.

😏 ¿Qué tal escuchar a Ryan Giggs hablando sobre el "Chicharito"? 🇲🇽 pic.twitter.com/IimnLJNeKJ — The Coaches' Voice en español (@CoachesVoice_es) October 25, 2019

Sobre el próximo Mundial de Catar, ‘Chicharito asegura que sigue pensando en llegar, pero… también ‘chichareó’ con su respuesta:

“Tengo 31 años y al Mundial llegaría de 34. Ahora no vamos a saber si llego, a lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor decido no ir, a lo mejor no me convocan. Pero, ahorita en mi mente jugar otro mundial sí, ¿por qué no?”.