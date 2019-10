Gareth Bale podría jugar el próximo torneo en Inglaterra ¡o en China!

Un viaje a Londres, donde está su agente, dio una pista sobre su futuro

Esta mañana Gareth Bale no estuvo en los entrenamientos del Real Madrid, sino en la ciudad de Londres, allí donde radica su agente Jonathan Barnett, ya que, supuestamente, podría estar buscando acomodo en el futbol chino ahora que suena fuerte su salida del club blanco.

Gareth Bale volvió a ser tentado por la Superliga de China y esta vez podría concretarse. ¿Se tiene que ir del Real Madrid? pic.twitter.com/TG2IKq58Yp — 365Scores (@365ScoresApp) October 29, 2019

Sin embargo, la visita a su agente no la hizo a escondidas, no es nada de lo que el Real Madrid no esté enterado, así lo confirmó hace unas horas el estratega del equipo, Zinedine Zidane. “Él se fue por un tema personal, tenía permiso del club. Y punto, no hay historia”, dijo tajantemente.

Tan es así que podría ser, incluso, que el mismo club lo haya mandado, ya que en minutos recientes, se ha manejado la versión de que Florentino Pérez está apoyando al galés para emigrar al Tottenham, equipo al que llegaría a cambio de Harry Kane más una cifra que superará los 100 millones de euros. Y todos sabemos lo mucho que desde hace años le ha interesado al presidente del club llevarse al goleador de los Spurs.

El presidente blanco prepara una oferta bestial para un fichaje galáctico https://t.co/KkspQ1amQx — Diario Gol (@diarioGOLcom) October 29, 2019

En fin, ahora mismo se desconoce qué hizo en Londres el delantero y si su destino será Asia o Europa, pero a estas alturas, cualquier cosa puede pasar y con una estrella de la talla de Bale no dudamos que más clubes se unan a la puja por él. Ya veremos qué sucede…