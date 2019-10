Obamacare: En pocos días, inscripción abierta

Como les suelo recordar cuando me refiero al sistema de seguros de salud conocido como ACA, por Affordable Care Act, y más popularmente como Obamacare, a pesar de todos los debates y esfuerzos por eliminar, modificar o reemplazarlo, hasta la fecha esa vasta reforma sanitaria sigue vigente. ACA rige desde hace nueve años, y desde que se puso en marcha en 2010 ha encontrado fuerte oposición por algunos sectores. La eliminación de Obamacare fue una de las promesas electorales de Donald Trump, quien hasta la fecha no ha logrado cumplir con ese cometido, en gran medida porque los legisladores republicanos carecen de un plan viable para reemplazarlo. Y no sólo eso, sino que a pesar de todos los pronósticos de los detractores de ACA, los precios de los planes de salud han disminuido mientras que aumentó el número de aseguradoras que estarán disponibles cuando se reanude el periodo de inscripción abierta, el 1 de noviembre. Ese período durará hasta el 31 de enero de 2020.

“Nuestra Hispanic Federation continúa prestando ayuda en el marco de ACA con la inscripción en Medicaid, Child Health Plus, el Plan Esencial y los planes calificados a través del mercado de seguros de salud de Nueva York”, comenta Liliana Melgar, Directora Superior de Operaciones de la Salud de la Federación Hispana. “Además de eso, prestamos asistencia con la inscripción en planes de salud para los pequeños negocios”.

La manera en que la Hispanic Federation presta esa ayuda con la inscripción en los planes de ACA es mediante el trabajo de navegadoras que se desempeñan en diversos puntos de los cinco condados de la ciudad. Esas “navegadoras” son personas especialmente preparadas para determinar la elegibilidad de cada uno, para brindar información sobre los diversos planes disponibles y para ayudar con el proceso de inscripción, aunque no para aconsejar la elección de uno u otro plan.

“Nuestras navegadoras están, por ejemplo, en St Jerome HANDS, en el 330 Este de la calle 138, en El Bronx”, explica Liliana Melgar. “Otros sitios donde prestan servicios las navegadoras de la Hispanic Federation son Brightpoint Health, en el 57 de Bay Street, en Staten Island, y el Hospital Elmhurst, en Queens. Es decir, en puntos de Nueva York donde hay grandes concentraciones de latinas y latinos”.

Además de prestar asistencia con la inscripción, la Hispanic Federation organiza o participa en eventos públicos y ferias de salud en los que también se difunde información sobre ACA y los planes disponibles.

“En diciembre, el día 4, para ser exacta, llevaremos a cabo una feria de salud con inscripción en planes de seguros médicos en LaGuardia Community College, otros dos en las Bibliotecas Públicas de Corona y Jackson Heights, y posiblemente tendremos otro más en enero en El Bronx”.

Los interesados en recibir más información sobre la ayuda que pueden obtener de la Hispanic Federation con respecto a ACA pueden llamar al (212) 233-8955, extensión 127.

Y si quieren saber más acerca de la Hispanic Federation, llamen a nuestra línea bilingüe y gratuita, al (866) -HF-AYUDA u (866) 432- 9832, visiten www.hispanicfederation.org o sígannos en Facebook y Twitter.

Aprovecho para darles el número de la Línea de Información sobre el SIDA, 1-800-233-7432.

¡Celebremos juntos nuestro 29avo aniversario, no se olviden de Puerto Rico y hasta la próxima columna!

-José Calderón es el presidente de la Hispanic Federation