Diego Boneta explica por qué incluyó un tributo a Juan Gabriel en Terminator: Dark Fate

El actor iba a reunirse con el Divo de Juárez para un dueto, pero murió tres días antes

“Terminator: Dark Fate” se estrena este viernes 1 de noviembre con varios latinos en su elenco. La colombiana Natalia Reyes interpreta a la joven Dani Ramos, a la que persigue un nuevo Terminator interpretado por el texano Gabriel Luna. El mexicano Diego Boneta hace el papel del hermano de Dani. Charlamos con el protagonista de “Luis Miguel, La Serie” sobre su participación en el film, en el que nos sorprende cantando “Te lo pido por favor” de Juan Gabriel.

Pregunta: ¿Qué sabías de Terminator?

Diego Boneta: Tenía un año cuando salió Terminator 2 en 1991. Pero sabía lo que representaba, sobre todo las dos primeras películas con las que James Cameron revolucionó el mundo del cine. Tú las ves joven y sí, te entretienes, pero luego te das cuenta de lo que representan. Soy muy fan de James Cameron. Creo que es un genio.

P.: Cameron, Arnold Schwarzenneger, Linda Hamilton… estás con tres iconos en esta película.

D.B.: Lo que les digo a todos mis amigos es que ésta no es la diecisiete película de Terminator, es la tercera. Es la continuación de la 2 con los ingredientes que hicieron que las dos primeras fueran tan buenas, que eran James Cameron, Linda Hamilton y Arnold.

P.: ¡Sales cantando una canción de Juan Gabriel!

D.B.: Fue idea mía. Cuando llegué a Madrid [donde se rodó su parte del film], yo estaba preocupado de filmar una película que sucede en México fuera de México. Y también de cómo en Hollywood se representa a Latinoamérica. Para ellos Argentina, México, Chile es lo mismo. Tim [Miller, el director] me dijo: “Diego, tú eres el único mexicano de la producción, quiero que te sientas con todos porque quiero que sea auténtico”. Le pregunté si podíamos hacer las escenas en español en vez de inglés, y le encantó la idea. Ahí vas viendo que son otros tiempos.

P.: Y quisiste hacerle un homenaje a Juan Gabriel…

D.B.: Yo tenía tanta emoción de hacer un proyecto tan diferente a Luis Miguel… Porque acabé Luis Miguel y dos semanas después estaba con Terminator. Y llego y el primer día, en Lavapiés, me dice Tim: “Oye, te oí cantar y cantas bien bonito. ¿Por qué no cantas en una escena?”. Y Natalia Reyes, bromeando, me dice: “¿Por qué no te cantas una de Luis Miguel?”. Y yo, ¡no! Me puse a pensar qué música escucharía mi personaje. No pude pensar en alguien más icónico que Juan Gabriel, sobre todo por lo que representa para México. En lo personal, Juan Gabriel fue un mentor muy importante para mí. Compusimos una canción juntos para mi segundo disco, cantamos juntos en vivo y en el estudio varias veces. Nos íbamos a ver en Los Ángeles para grabar otro dueto juntos y muere tres días antes de eso. Para mí fue muy fuerte. Cuando me mudé a Estados Unidos y todos me decían que no la iba a hacer, que mi carrera estaba en México, Juan Gabriel era el único que me decía: “Diego, tú ve y hazlo, tú puedes”. Él me apoyó mucho. Quise rendirle un tributo en la película y me imaginé que la gente latina se daría cuenta.

P.: Desde muy joven has combinado cantar, actuar, televisión, cine, series; en inglés y en español; en México y en Estados Unidos… ¿Crees que combinar esas facetas ha ayudado a tu carrera o te ha perjudicado por no haberte enfocado en una cosa?

D.B.: Al principio era una contra. Ahora es un plus porque ha cambiado el mercado. Si Luis Miguel hubiera salido hace cinco años, no hubiera hecho lo que hizo por mí aquí en Estados Unidos. El proyecto que más me ha abierto puertas en Estados Unidos es Luis Miguel. Eso no hubiera pasado cuando hice “Rock of Ages”. Eso habla de la importancia que ya Hollywood le está dando al mercado latino. Se están dando cuenta que somos muchos, que es el segundo idioma más hablado del mundo, y que hay muy buen contenido.

P.: ¿Habrá continuación de “Luis Miguel, La Serie”?

D.B.: Todavía no se sabe. Hay demasiados cocineros en la cocina, como dicen acá. Para mí lo más importante es que esté bien hecha. Suele suceder que cuando tienes un éxito así de grande, la gente se confía y cree que a lo siguiente le va a ir bien, saquen que lo saquen. No es el caso. Las expectativas son altas y hay que superarlas. Ojalá suceda, no está bajo mi control, pero sí creo que hay más que contar.

P.: ¿Y tu carrera musical está aparcada?

D.B.: La música me sigue persiguiendo porque es muy importante para mí como persona, así que se sigue colando en estos proyectos. Terminator no tiene absolutamente nada de musical, ¡nada! Y sin embargo termino cantando. Soy una persona tan musical, y los proyectos más importantes que he hecho han tenido un componente musical increíble, que me encantaría poder hacer más cosas con la música. El problema es el tiempo. Para hacer las cosas bien necesitas enfocarte y ahora hay demasiadas cosas pasando, lo cual es un buen problema.