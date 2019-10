Nuevas tiendas Costco que abrirán en Estados Unidos

La cadena planea abrir hasta 20 sucursales nuevas

Si has escuchado de todos los beneficios que puedes obtener al ir a comprar a una tienda Costco, pero no podías hacerte miembro de esta cadena simplemente porque no tenías una sucursal cerca, déjanos decirte que tu suerte podría cambiar, ya que Costco ha anunciado sus nuevas ubicaciones, y algunas de ellas podría estar muy cerca de ti.

Durante el resto del año, Costco planea abrir las siguiente dos ubicaciones, de acuerdo con información dada a conocer por el portal Saving Advice:

–East Lyme, Connecticut – Noviembre de 2019.

–Eagan, Minnesota – Noviembre 2019.

Cabe señalar que, aunque están programadas para iniciar operaciones en el mes de noviembre, la fecha podría cambiar, ya que existen muchos factores que podrían retrasar las aperturas o, incluso, hasta provocar cancelaciones.

Estas sucursales se unirán a otras cuatro que también acaban de ser inauguradas hace tan sólo unos meses, y que son:

–Bradenton, Florida – agosto de 2019.

–Sharpsburg, Georgia – agosto de 2019.

–Loves Park, Illinois – agosto de 2019.

–Dallas, Texas Business Center – septiembre de 2019.

Próximas ubicaciones

Además de estas ubicaciones, Costco está considerando abrir en otras ciudades en las que, actualmente, está en las fases iniciales de negociación.

Dichas ciudades que podrían contar con su propia sucursal de Costco para el 2022, serían:

–Pleasanton, California.

–Branford, Connecticut.

–Clinton, Connecticut.

–Atenas, Georgia.

–Meridian, Idaho.

–Plainfield, Illinois.

– University City, Missouri.

–Ridgeland, Mississippi.

–Cherry Hill, Nueva Jersey.

–Patterson, Nueva York.

–Bismarck, Dakota del Norte.

–Cranston, Rhode Island.

–Bluffton, Carolina del Sur.

–Dallas, Texas.

–El Paso, Texas.

–McKinney, Texas.

–Sherman, Texas.

Para encontrar tu tienda Costco más cercana, te recomendamos utilizar el localizador que está en la página oficial de la cadena.

