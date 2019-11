El mexicano “Yair” ‪Pantera Rodríguez reta a Conor McGregor

" St. McGregor " @thenotoriousmma make me the miracle.

.

The miracle of facing the biggest fans in this world.

Mexico 🇲🇽 vs Ireland 🇮🇪

“San McGregor” @thenotoriousmma hazme el milagro.

El milagro de enfrentar a los más grandes fans de este mundo.

Mexico 🇲🇽 vs Irlanda 🇮🇪 pic.twitter.com/CWpvp1AV0F

— Yair Rodriguez (@panteraufc) October 30, 2019