5 formas de ahorrar dinero, aunque tu sueldo no sea muy alto

Hay trucos que te ayudarán a sacar dinero de donde ni te imaginas

Es probable que estés consciente de la importancia de tener un dinero ahorrado para no padecer malos ratos en el futuro si la economía no mejora o simplemente para tener mayor estabilidad financiera. Sin embargo, quizás no hayas podido ahorrar debido a que no ganas lo suficiente y no te sobra dinero.

Por eso, a continuación, te compartimos 5 formas en las que podrías rescatar dinero de tu presupuesto para guardarlo

1–Mantén los costos de la casa bajos

Estos suelen ser los gastos más grandes de una familia. Y es que se te pueden ir grandes cantidades de dinero entre la hipoteca o el pago de alquiler y el costo de los servicios públicos, reparaciones y mantenimiento.

Si logras disminuir estos costos, podrás tener más dinero disponible para ahorrar. Una buena regla es mantener los gastos de la vivienda por debajo del 35% de tu salario.

2–Sal de deudas

Si tienes una deuda significa que tendrás que hacer más pagos mensuales cada mes, lo que dificultará que ahorres. Por eso, lo mejor es que salgas de las deudas lo más rápido posible para que dejes de tener esa fuga de capital.

3–No despilfarres al divertirte

Ten cuidado con los costos del entretenimiento. Algunas formas de hacer esto es reuniéndote en tu casa con los amigos en lugar de salir a restaurantes, o hacer actividades gratuitas como senderismo, ciclismo, así como asistir a conciertos o exhibiciones de películas públicas.

4–Compra sólo cuando sea necesario

Puede ser mucha la tentación de comprar cosas innecesarias –como un nuevo iPhone o unos nuevos zapatos– si ves que la mayoría de la gente que te rodea hace gastos similares.

Lo ideal es que te comprometas a gastar sólo cuando sea muy necesario y cuando tengas una buena suma ahorrada. Recuerda que siempre puedes comprar cosas usadas o esperar una muy buena oferta.

5–Controla el gasto en comestibles

En promedio, una familia común llega a gastar hasta $1,000 dólares al mes en comestibles. El asunto es que, si planeas tus compras, podrías disminuir esta suma.

Por ejemplo, podrías hacer un menú cada semana y apegarte a comer sólo eso, sin hacer compras extras durante los siguientes días. También podrías evitar comprar comida chatarra, como refrescos o papas fritas.

Toma en cuenta que, si comienzas a gastar menos en comida, el dinero sobrante podrías destinarlo a una cuenta de ahorro.

