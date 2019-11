José Eduardo Derbez pone fin a los rumores de su bisexualidad

“Esta señorita dice que yo soy bisexual, ¡hazme la buena! Tendría más mercado, todavía”: bromeó el hijo de Eugenio Derbez

Después de terminar su relación sentimental con Bárbara Escalante, José Eduardo Derbez se vio envuelto en una serie de rumores que apuntaban que era bisexual.

Durante una entrevista con el programa “De primera mano”, el hijo de Eugenio Derbez decidió acabar con los rumores desatados por una revista, en donde aseguraban que una amiga de Bárbara reveló sus supuestas preferencias sexuales.

Derbez aclaró que nunca ha visto a la joven que inició la controversia y que tampoco la conoce.

“No sé quién sea, no sé cuáles sean sus intenciones, sobre todo si no me conoce”, explicó el actor.

Acerca de las declaraciones de una supuesta bisexualidad, aclaró con el sentido del humor que caracteriza a la dinastía Derbez: “Esta señorita dice que yo soy bisexual, ¡hazme la buena! Tendría más mercado, todavía”.

José Eduardo habló inmediatamente con su exnovia, con quien mantiene una excelente relación de amistad, y trató de investigar más acerca de la mujer que desató el rumor, por lo que esta le aseguró que la conoció cuando iba en la primaria.

“Bárbara y yo terminamos en súper buenos términos, así que luego, luego le escribí y le pregunté ¿ubicas a esta mujer? (…) lo empezó a checar Bárbara y me dice: creo que la conocí cuando iba en primaria, pero después ella se fue a vivir a Guadalajara”.

En cuanto a la posibilidad de entablar una demanda por difamación, el joven actor aseguró que ya se encuentra en pláticas con un abogado y aún está analizando si le conviene, ya que al parecer, la involucrada no podría pagar económicamente el daño que provocó.

José Eduardo encuentra de vacaciones y confiesa que no le afectó el rumor porque toma las cosas de quien viene, aseguró que se encuentra muy feliz por el éxito de la serie “De viaje con los Derbez” y se encuentra enfocado en el trabajo porque tiene muchos planes para el futuro.