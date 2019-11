Carlos Vela hace su debut como productor tras invitación de LeBron James

El astro mexicano de la MLS prueba suerte en otro campo distinto al deportivo y no descarta hacerlo su trabajo en el futuro

Las Vegas.- Luego de cumplir una temporada de ensueño en la MLS a la que solo le faltó ganar el campeonato de liga como figura del LAFC, Carlos Vela cambia de cancha.

El futbolista mexicano se estrena en una nueva faceta profesional, la cual le llegó indirectamente como resultado de haber decidido emigrar a Los Ángeles antes de la campaña 2018.

Vela ya es productor ejecutivo. Fue una invitación para colaborar en la serie documental ’40 DAYS’ sobre el camino a la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Sergey Kovalev de este sábado en Las Vegas. La idea fue que otro destacado deportista mexicano contribuyera a la producción sobre el nuevo desafío del peleador jalisciense, quien busca el campeonato mundial de peso semicompleto.

Para Vela fue un ofrecimiento sumamente interesante en un campo distinto al fútbol.

“También hay que ir abriendo nuevas puertas, era algo que me llamaba la atención, me gustó el proyecto y pues ser parte de ello es una alegría muy grande porque empiezas a ver las cosas de otra manera, y tú estar del otro lado de la cámara es importante”, dijo Vela en entrevista acerca de su nueva aventura en Hollywood.

La invitación se volvió irrechazable para Vela por el nombre que estaba detrás de ’40 DAYS’, nada menos que un ídolo del goleador mexicano: LeBron James.

“Con una persona como LeBron que es un ídolo, alguien que ha hecho cosas increíbles tanto dentro como fuera del básquetbol, pues siempre uno se ve en el espejo y quiere seguir los pasos”, comentó Vela, un consabido fanático de la NBA y de LeBron que hace un año recibió un jersey de éste cortesía de los Lakers.

“Me pareció interesante el proyecto, pero al ver de quién era, uno se anima más y era imposible decir que no”, admitió Vela. “La verdad es que estoy muy contento de empezar a formar parte de este tipo de proyectos con este tipo de gente y que en un futuro pueda hacer más cosas con ellos… Y por qué no, con LeBron también algún día”.

Es solo el principio

Vela admitió que su participación en la serie documental de Canelo vs. Kovalev fue limitada (“ciertos detallitos, cositas, ayudar a que este documental sea lo más grande posible”). Pero su expectativa es que para la próxima oportunidad pueda estar más involucrado.

“Para mí es hablar de alguien, de un compatriota exitoso, de poder ayudar a que la gente lo conozca aún más de lo ya conocido que es, y que vea un poco la grandeza del deporte y del deportista”, comentó Vela sobre Saúl Álvarez. “Creo que es lo que más me llama la atención: poder enseñar a la gente lo grande que es Canelo y todo lo que ha llegado a conseguir”.

En una parte del primer episodio de ‘40 DAYS’, Kovalev se acerca a Álvarez (la relación entre los dos peleadores ha sido sorprendentemente amigable desde el anuncio del combate) para tomarse una “selfie” tras bambalinas antes de un evento promocional de la pelea.

Luego, “Canelo” recibe un abrazo del legendario Bernard Hopkins, socio de la promotora Golden Boy. El excampeón mundial le dice al oído y en inglés: “Tienes que mantenerte enfocado. Es todo lo que te voy a decir. Tienes que mantenerte enfocado. Es importante para la historia”. Saúl, que normalmente no deja que nadie le diga cómo hacer sus cosas, escucha muy atento.

Esas imágenes y testimonios íntimos son de los que se trata la serie coproducida por UNINTERRUPTED, marca fundada por LeBron James y Maverick Carter, y DAZN, la empresa de deportes vía ‘streaming’ con la que Álvarez firmó en 2018 su famoso megacontrato de $365 millones de dólares.

Vela aclaró que incursionar como productor no fue su principal razón para decidir jugar en el LAFC, pero que cuando ya estaba en Los Ángeles se dio cuenta de las oportunidades que podía tener.

“La gente tan interesante que puedes llegar a conocer, uno se abre más, y empiezas a escuchar”, explicó Vela, quien no descarta en el futuro emprender un camino asociado con la industria del entretenimiento y los medios de comunicación.

“Obviamente primero quiero probar, como esto que es una colaboración, para ver si realmente es algo que me llena o no, porque al final desde fuera uno ve todo bonito, pero ya que está uno adentro puede ver si me termina de llenar o no”, dijo Vela, quien posiblemente no estará presente este sábado en la pelea de “Canelo” por razones familiares.

En plena madurez

Por último, el goleador récord de la MLS y casi seguro “MVP” de la temporada hizo un balance de su estancia en la MLS desde el día 1 hasta este momento de nuevas oportunidades.

“Todo se basa en lo maduro que soy al día de hoy como persona, el poder aprovechar cada momento de una temporada o de la vida y ver las cosas de otra manera, porque uno cuando es joven todo lo deja pasar o no te importa lo suficiente, y creo que uno conforme van pasando los años se da cuenta que hay que aprovechar cada oportunidad, cada momento, y eso es lo que me ha hecho mejor”, opinó Vela.

“Cada día querer ser mejor, cada día buscar nuevas metas, nuevos proyectos, nuevos éxitos y al día de hoy y después de haber terminado la temporada (de la MLS) me quedo muy satisfecho con todo lo que pude conseguir, y obviamente me alimenta a querer más la próxima temporada”.