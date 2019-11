Radamel Falcao, en deuda: “Yo soy el culpable de la lesión, no debí jugar sin estar al 100”

El goleador colombiano sigue lastimado y la gravedad de su lesión podría tenerlo fuera por mucho tiempo

El diario Sabah de Turquía publicó palabras contundentes del colombiano Radamel Falcao en el que él mismo se responsabiliza del momento que vive actualmente:

“Yo soy el culpable de la lesión. No pude prepararme bien para esta temporada debido a mi traslado desde Mónaco. Cuando llegué, me faltaba entrenamiento, pero quería jugar de inmediato para responder al cariño de los aficionados. No debí jugar sin estar 100% listo“, confesó.

El ‘Tigre’, quien lleva fuera de las canchas más de un mes debido a una lesión del tendón de Aquiles sigue haciendo esperar a la fanaticada del Galatasaray que lo recibido en el pasado mercado veraniego como un auténtico ídolo.

El regreso del goleador colombiano estaba presupuestado para la próxima semana cuando el Galatasaray visita en la Champions League al Real Madrid pero, al parecer, esto no podrá ser y su regreso es una duda permanente.