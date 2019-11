Nueva York se une en campaña contra la transfobia

Activistas, defensores de derechos humanos y líderes políticos anunciaron la iniciativa “Cero transfobia” para crear conciencia contra la discriminación de las personas trans y exigir fondos para promover la ley GENDA, que ya entró en vigor

Este lunes entró en vigor en el estado de Nueva York la Ley de no discriminación por expresión e identidad de género, más conocida como GENDA, que prohíbe la discriminación en el empleo, la vivienda y alojamientos públicos. Y como una manera de luchar contra la transfobia (rechazo y discriminación contra las personas trans) en Nueva York, fue lanzada la campaña “Cero transfobia”.

Líderes de la comunidad LGBT, activistas, defensores de derechos humanos y personas transgénero, se plantaron en la sede de la Alcaldía y del Concejo Municipal para anunciar la iniciativa, que pretende crear conciencia sobre la necesidad de educar sobre el respeto y la igualdad hacia las personas trans y aquellas que no están conforme con su género.

“No solamente se trata de pedir que no se discrimine a las personas trans sino que también exigimos al Gobernador, al Alcalde y al Concejo Municipal que asignen recursos necesarios para educar y que se enseñe no solamente a las personas trans sino a todas las comunidades que hay leyes que nos protegen”, comentó Cecilia Gentili, defensora de la comunidad trans.

La activista destacó que la Ley GENDA, aprobada recientemente por la Legislatura, que incluyó la identidad de género y expresión de género a las leyes estatales de derechos humanos y crímenes de odio como clases protegidas, corre el riesgo de quedarse solo en el papel, si no se lanza una campaña educativa al respecto.

“La gente tiene que saber que ya no puede discriminar y que si lo hace habrá sanciones, esa es una oportunidad bien grande que tiene Nueva York de mostrar que realmente nos quiere proteger y defender nuestros derechos y no solamente decir que la gente trans ya no puede ser discriminada sino explicar qué le pasará legalmente a quienes quieran violar nuestros derechos. Ahí está la clave”, agregó la mujer trans argentina.

Guillermo Chacón, director de la organización Latino Commission on Aids, coincidió con ese llamado y aseguró que de implementarse bien en la Gran Manzana la Ley GENDA pudiera ser ejemplo para acabar con la discriminación a nivel nacional.

“Lo más importante aunque este día estamos lanzando la campaña es que coincide con la entrada de la ley estatal para proteger a la comunidad transgénero y de género no conforme, por lo que pedimos recursos al Estado para implementar la ley, pues sabemos que sin recursos, esta será una ley muerta y esperamos que tenga efecto dominó y que los 50 estados y Puerto Rico promuevan legislaciones similares para poner fin a la transfobia”, dijo el activista.

Elizabeth Chávez, quien recientemente confesó en la cafetería de Manhattan donde lleva trabajando seis años que es una mujer transgénero, mencionó que la discriminación y el estigma que las personas trans deben soportar es pan de cada día.

“Yo antes no había dicho nada y cuando decidí ser honesta, comenzaron a tratarme diferente, con cosas tan simples y cotidianas como el saludo y gente que ya no quiere compartir. Son la ignorancia, el miedo y la falta de educación lo que fomenta la discriminación, y por ello debemos asumir esta lucha y este tema con educación, porque es la única manera de lograr cambios”, dijo la joven mexicana.

La asambleísta estatal Catalina Cruz aseguró que es el momento de que el estado de Nueva York entre en una nueva era, donde reine la igualdad.

“A muchas personas trans se les ha violado hasta el simple derecho de caminar. Constantemente son discriminadas en sitios de trabajo, en centros de detención simplemente por ser quiénes son y hoy queremos decir bien fuerte que estamos cansados de que esto esté pasando y de que se le quiera seguir robando la humanidad a estas personas”, dijo la política de Corona. “Tenemos que educar a nuestra comunidad y entender que cada cual es libre de ser como es, de amar a quien quiera amar y hacer con su vida lo que le dé la gana”.

Rubi Mendoza, mujer trans, originaria del estado de Guerrero en México, denunció que la policía principalmente sigue cometiendo abusos contra las personas trans, con derechos básicos como la movilidad.

“Es un acoso constante en el que la policía hagas o no hagas, te va a querer castigar solo por ser trans y violan tus derechos. A mí me pusieron injustamente cargos de cocaína, y solo por estar en la Avenida Roosevelt caminando, me dijeron que me habían visto mucho caminando de aquí para allá y que si no me iba me iban a arrestar”, comentó la joven, quien pidió que en medio de la campaña, el NYPD se tome su tiempo para educar a sus hombres sobre los derechos de la comunidad trans.

La campaña Cero Transfobia estará vigente hasta el próximo 10 de noviembre y promoverá diálogos directos en lugares de trabajo, centros religiosos, escuelas y centros de atención médica en la Gran manzana sobre la urgencia de luchar contra el estigma que a diario sufren personas trans en sus comunidades.

El presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson se sumó a la campaña y aseguró que aunque en la Gran Manzana se ha declarado la guerra a la violencia y discriminación contra personas trans, todavía falta mucho camino por recorrer.

“Nuestra sociedad ha dado grandes pasos para reconocer a las comunidades transgénero, pero lamentablemente en el 2019 las transfobia es muy frecuente aquí y en todo el mundo. La transfobia nunca debe ser tolerada y esta campaña destaca esta situación que afecta a nuestras comunidades”, dijo Johnson.

Daniel Dromm, concejal de Jackson Heights, el vecindario de mayor presencia de la comunidad trans en la Gran Manzana y presidente del Caucus de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgéro del Concejo Municipal, aplaudió la campaña y exigió mayores protecciones para las personas trans.

“Esta campaña es un recordatorio de que las personas TGNC merecen ser protegidas y celebradas por quienes son, y estamos comprometidos para derrotar la transfobia para que podamos construir una ciudad más inclusiva y afirmativa para todos y para todas”, dijo Dromm.

Carlina Rivera, presidenta del Comité de Salud y Hospitales del organismo legislativo de la Ciudad urgió a no bajar la guardia, y pidió que no cesen los esfuerzos por educar a los neoyorquinos sobre el respeto a la diferencia.

“Necesitamos borrar el odio y la discriminación en esta ciudad y en todo el país. Es inaceptable saber que han muerto este año 22 personas solamente por ser transgénero, y aunque 50 años después de Stonewall debemos estar contentos porque ha habido progreso, todavía los ataques que siguen ocurriendo demuestran que no es suficiente y debemos luchar con más fuerza”, mencionó la líder política del Bajo Manhattan. “Necesitamos con urgencia redoblar los esfuerzos para acabar con el estigma y crear comunidades que capaciten a todos los neoyorquinos para vivir sus vidas de manera libre y auténtica”.

Elizabeth Rivera, promotora de la campaña y miembro del Proyecto Inspira, mencionó que la discriminación no solamente debe erradicarse entre personas heterosexuales, sino también entre el mismo colectivo LGBT y la propia comunidad trans.

“No solo es importante abordar la transfobia cuando se trata de personas intolerantes y de mente cerrada, incluidas algunas personas lesbianas, gays y bisexuales. También es importante destacar la transfobia tóxica que se manifiesta dentro de la comunidad transgénero, como resultado de la constante opresión sistémica social que proviene de personas como el actual presidente”, dijo la activista. “Oprimirnos entre nosotros no hace más que impedirnos ser capaces de apoyarnos mutuamente y sanarnos del trauma que experimentamos por el estigma”.

Puntos de la campaña