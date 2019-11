Edwin Luna revela su pasado como vendedor en un mercado

“Trabajábamos en los mercados rodantes, yo salía de la primaria y era irte al mercado a vender ropa, a estar gritando llévele, llévele”, compartió el líder de La Trakalosa

Edwin Luna es uno de los cantantes de género Regional Mexicano más reconocidos, y durante una entrevista para el programa “Venga la alegría”, confesó cómo fueron sus inicios en la música y la conmovedora promesa que le hizo a su madre.

El vocalista de La Trakalosa de Monterrey, confesó que desde pequeño tuvo que ayudarle a su mamá con los gastos de la casa, debido a que sus padres se divorciaron y ella tuvo que trabajar para sacar adelante a sus hijos.

“Mi madre me enseñó a trabajar con ella, trabajábamos en los mercados rodantes, yo salí de la primaria y era irte al mercado con ella (su mamá) a vender ropa y estar gritando llévele, llévele”, compartió.

También recordó que uno de los consejos de su mamá era que vendiera algo que a él le gustara:

“Ella me decía necesito que tú vendas algo que te llame la atención a ti, entonces yo le decía pues juguetes, y empezó a comprarme pacas en Estados Unidos donde venían juguetes”, siendo este su primer medio de ganar dinero.

Y fue precisamente en el mercado en donde recibió su primera oportunidad de cantar a cambio de un juguete. Esta actividad le provocó un fuerte regaño de su madre, quien se enojó y hasta le reclamó a la persona que lo invitó a cantar, entonces, un consejo de su hermana cambió su destino:

“Mi hermana me dijo: ‘si a mi mamá no le gusta que te regalen juguetes, pues cobra las canciones’. Me iba cantando por todos los puestos o al público que anduviera caminando me escuchaba cantar una canción y me daba dinero”.

Fue así como desde pequeño se enseñó a valorar y saber que, si quería comprar un juguete, tenía que cantar cinco o diez canciones y sacrificar algo de su tiempo.

Edwin también reveló que se fue de su casa porque no le gustaba estar al cuidado de sus hermanos mayores ya que su madre no estaba en casa porque tenía que cuidar a su abuela, quien padecía cáncer.

Uno de los episodios más conmovedores dentro de la entrevista, fue gracias a la promesa que le hizo a su mamá que gracias a su trabajo como vocalista de La Trakalosa pudo lograr:

“El día que me vaya bien, que yo pueda cubrir tus gastos te voy a sacar de trabajar para que tú puedas ir a Monterrey más seguido”.

Y así sucedió, cunado logró obtener estabilidad económica, le pidió a su mamá que dejara de trabajar para compartir más tiempo con sus hermanos y en su casa.