La Gran Manzana se prepara para fiestas

Desde el Día de Acción de Gracias hasta el fin de año con la tradicional Bola de Cristal

NYC & Company, la oficina de promoción de destinos de la ciudad de Nueva York, estima que al menos siete millones de turistas visitarán la Ciudad que nunca duerme durante la temporada navideña y las fiestas de Año Nuevo que se avecinan.

Los festejos en la Gran Manzana se iniciará este noviembre con el tradicional desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s y se extenderá pasando por el alumbrado del árbol de Navidad en el Rockefeller Center la primera semana de diciembre, hasta la tradicional caída de la bola de cristal durante la noche de Año Nuevo en Times Square. La ciudad de Nueva York ya está lista para ofrecer de noviembre a enero, formas incomparables para celebrar las fiestas, con actuaciones vibrantes, recorridos turísticos, iluminaciones y mucho más.

“El espíritu de celebración y la emoción de la ciudad de Nueva York son palpables durante la temporada anual de vacaciones. Desde atracciones y eventos icónicos hasta actividades extraordinarias poco conocidas en los cinco condados, hay una lista interminable de programación memorable para disfrutar de noviembre a enero”, dijo el presidente y CEO de NYC & Company, Fred Dixon.

Mercados Populares

Nueva York es uno de los centros mundiales del comercio por excelencia y con motivo de las fiestas está llena de increíbles mercados navideños, con regalos de compra obligada, dulces, bebidas y actividades de invierno. Este año, el Bank of America Winter Village en Bryant Park abrió desde el 31 de octubre. Otros mercados populares incluyen el Union Square Holiday Market, Columbus Circle Holiday Market, Brooklyn Flea y Astoria Market. Otro de los días especiales que atrae a millones de compradores es el Viernes Negro (29 de noviembre) donde las principales tiendas de toda el área triestatal tienen ofertas imperdibles.

Para más información sobre como celebrar la Navidad y el Año Nuevo en Nueva York visita nycgo.com/holidays.

A continuación se presenta una serie de eventos festivos, actuaciones y actividades en todos los condados para celebrar la temporada de vacaciones en la ciudad de Nueva York.

Varias celebraciones

Desfile de Macy’s Thanksgiving Parade

28 de noviembre, Manhattan

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s es una celebración clásica de las fiestas de la ciudad de Nueva York, con enormes globos de helio, carrozas de fantasía, payasos, grupos de actuación.

Rockefeller Center Árbol de Navidad

4 de diciembre Midtown, Manhattan

El árbol de Navidad en el Rockefeller Center ha sido una tradición durante más de ocho décadas. En el iluminado Rockefeller Plaza, la ceremonia del encendido del árbol se abre con actuaciones artísticas y canciones clásicas de Navidad.

Encendido de la Menorah

22 de diciembre Prospect Heights, Brooklyn; Grand Army Plaza, Manhattan

Ambas Grand Army Plazas de Manhattan y de Brooklyn compiten en la carrera por la Hanukkah Menorah más grande del mundo. La Menorah o candelabro más grande de Brooklyn ha sido encendido desde 1985, y el concierto anual para comenzar la festividad se llevará a cabo el 22 de diciembre.

La Bola de Cristal en Times Square

31 de diciembre – 1 de enero Times Square, Manhattan

Cada año, millones de espectadores miran la caída de la bola de Times Square en la ciudad de Nueva York y la siguen en television alrededor del mundo. La Bola de Waterford Crystal que representa la noche vieja en Times Square, destella brillo para el disfrute visual de los visitantes durante toda la temporada.

Radio City Christmas Spectacular Starring the Rockettes

Del 8 de noviembre al 5 de enero Midtown, Manhattan

The Christmas Spectacular Starring the Radio City Rockettes regresa al Radio City Music Hall para deslumbrar al público de todas las edades con trajes increíbles, canciones festivas y patadas altas sincronizadas.